Tesla Cybertruck'ın Ön Sipariş Sayısı Dudak Uçuklattı

Geçtiğimiz gün tanıtılan ve tüm dünyada kullanıcıları ikiye bölen Tesla'nın Cybertruck'ı ön sipariş konusunda başarıyı yakalamış gibi gözüküyor. Yalnızca bir gün içerisinde 150 bine yakın sipariş alan elektrikli kamyon, dayanıklılık ve tasarım konusuyla gündemde.

Perşembe günü gerçekleştirilen lansmanda dayanıklılığı test etmek isteyen ve yanlışlıkla camların hiç olmadığı kadar kötü olduğunu ifşalayan Elon Musk, yine de istediğini almış gibi. C umartesi günü Musk Twitter'da şunları dile getirdi: "Şimdiye kadar 146 bin Cybertruck siparişi verildi ve bunların yüzde 42'si çift, yüzde 41'i üçlü ve yüzde 17'si tek motoru tercih etti."

Tesla hisseleri Perşembe günkü etkinliğin ardından yüzde 6.1 oranında düştü ve pek çok sosyal medya kullanıcının kötü eleştirilerine maruz kaldı. Ayrıca Tesla severlerden gelen bu talebin kamyon için "reklam yapılmaması ve hemen teslim edilmemesine" rağmen gerçekleştiği söylendi. Çünkü Tesla, C ybertruck'ın kullanılabilir olacağı tarihi açıklamadı ve analistler en erken 2021'in sonuna yetişeceğini söylüyor.