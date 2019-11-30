Tesla Cybertruck’ın Tasarımı Tehlike Saçıyor!

Avustralya’da bağımsız bir güvenlik kuruluşu olarak faaliyet gösteren ve araçların çarpışma testlerini denetleyen Yeni Otomobil Değerlendirme Programı (ANCAP), Tesla Cybertruck’un tartışmalı tasarımının yolcular ve yayalar için gereksiz tehlikeler doğurabileceği konusunda ciddi endişeler taşıdıklarını açıkladı.

Sürücüler ve Yayalar İçin Güvenli Değil

News’e konuşan ANCAP CEO’su James Goodwin, Cybertruck’ın şeklinin ve paslanmaz çelik gövdesinin trafikteki diğer sürücüler ve yayalar için ciddi bir risk oluşturabileceğini söyledi. Goodwin’e göre, geçmişte yolcuların, yayaların ve bisikletlilerin güvenliğine son derece önem veren Tesla’nın Cybertruck’ta böyle bir tasarımı tercih etmesi şaşırtıcı bir durum.

Goodwin, “Yoldaki yayaları düşünün, Cybertruck gibi çelik gövdeye sahip bir araç üstlerine geldiğinde ne kadar zarar verebileceğini anlayabilirsiniz. Ayrıca aracın yüksekliği ve burun kısmının tasarımı çarpmanın şiddetini daha da arttırabilir. Biz de kazalar sırasında insanların hem kafasına hem de bacaklarına gelen araç darbelerini inceliyoruz…Cybertruck’ın ön tasarımı bacaklar açısından hiç güvenli görünmüyor.” dedi.

Aracın tanıtımı sırasında balyozla yapılan şovu da hatırlatan Goodwin, “Bir balyoz darbesine bile rahatlıkla dayanabilen bir araçtan bahsediyoruz, bu gövdenin çarpışma esnasında yolcular üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bir aracın herhangi bir çarpışma esnasında enerjinin bir kısmını absorbe etmesini bekleriz…eğer araç çarpışma enerjisini absorbe edemezse aracın içindekiler ciddi şekilde zarar görebilir.” diye konuştu.

Günümüzde otomobil üreticileri, araçlarını kaza esnasında darbeyi emebilecek ve dışarıya daha az zarar verecek şekilde tasarlamayı tercih ediyor. Bu sayede çarpılan nesne daha az zarar görmüş oluyor. Şimdiye kadar bu konuya büyük önem veren Tesla’nın Cybertruck tasarımında bunu neredeyse tamamen gözardı etmiş olması ilginç bir karar olarak yorumlanıyor.

Tasarımda Önemli Değişiklikler Yapılmalı

Tesla, Cybertruck’ın seri üretimine geçildiğinde araçta ne gibi değişiklikler yapılacağından bahsetmedi. Ancak görünüşe göre aracın bazı bölgelerinde ciddi değişiklikler yapılması gerekiyor. Hatta araçta silecekler ile sinyaller de bulunmuyor ve aracın lastik-tekerlek tasarımının da gözden geçirilmesi gerekiyor.

Cybertruck’ın dış tasarımıyla ilgili çok sayıda eleştiri ve uyarı yapılmasına rağmen, araca şimdiden 250 bin adet ön sipariş gelmesi nedeniyle Tesla’nın Cybertruck’ı büyük değişiklikler yapmadan seri üretime alacağından endişe ediliyor. Tasarım açısından güvenlik standartlarına uyma zorunluluğu getirilmediği sürece, Cybertruck bu tasarımıyla gerekli izinleri alarak yollara çıkabilir gibi görünüyor.