Tesla, Cybertruck'ı İptal mi Etti? Web Siteden Kaldırıldı

Tesla, Cybertruck'ı iptal etti. Elon Musk'ın meme kamyonu her zamankinden daha fazla merak uyandırıyor, ancak Tesla son yıllarda bu aracı unutmaya başlamış gibi görünüyor.

Tesla'nın, web sitesinden Cybertruck'ın tüm fiyatlandırma ve araç yapım bilgilerini kaldırdığı görülüyor. Bu, Musk'ın kamyondaki üretimi onaylamasından bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra geldi.

Bu gelişmeden önce, Cybertruck web sayfasında tek motorlu (39.900 dolar), çift motorlu (49.900 dolar) ve üç motorlu (69.900 dolar) yapılandırmaların ayrıntılı özelliklerini ve fiyatlandırmasını görebilirdiniz.

Ancak şimdi, sayfa bazı tanıtım resimleri, bir video ve sizi kamyonun ön siparişini vermek için bir bağlantı dışında aşağı yukarı boş.

Tesla Cybertruck iptal edilmiş olabilir iddiası

Yine de bir tür "ön sipariş" için 100 dolar indirim alabilirsiniz, ancak şu anda sayfadaki tek bilgi, "2022'de üretim yaklaşırken yapılandırmanızı tamamlayabilirsiniz" yazan bir metindir. Paylaşılan resmi bilgilere göre bir milyondan fazla insan, üretim gecikmelerinin ilk başladığı Ağustos ayında Cybertruck için ön sipariş vermişti.

Tesla'nın sitesinden Cybertruck ile ilgili çoğu bilgiyi kaldırması, bu kadar uzun bir gecikmenin 2022'nin sonunda fiyatlandırma veya teknik özellikler üzerinde bir etki yaratma ihtimaline rağmen, büyük elektrikli otomobil için mutlak bir iptal anlamına gelmiyor.

Her şirket devam eden COVID-19 pandemisi nedeniyle özellikle üretim konusunda sıkıntılar yaşıyor. Tesla için de bu durum kayda değer, çünkü Cybertruck'un açıklanmasından bu yana iki yıl boyunca sitede bu bilgileri değiştirmemişti.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli büyük şirketlerin çoğu şu anda elektrikli araç sektöründe büyük bir yarış içerisinde birbiriyle rekabet ediyor. Tesla, birçok şirketin gözünde hiçbir zaman piyasaya ilk çıkan ve en güçlü rakip olarak görülmemiş olsa da söz konusu ertelenme, onun rekabette öne geçmesine yardımcı olacakmış gibi görünmüyor.

Cybertruck'ın teslimat tarihi ne zaman?

Şirket, 2019 yılında Cybertruck'ın üretimine başladığında elektrikli kamyonet için 2021 yılının sonunu işaret etmişti. Geçen yıl piyasaya sürülme tarihi yaklaştıkça Cybertruck'ın ertelenmesi hakkında endişeler de gün yüzüne çıkmaya başlamıştı.

Cybertruck sayfasında yapılan küçük değişiklik ile Cybertruck'ın 2022 yılına ertelendiği doğrulanmış oldu. Sipariş sayfasında artık teslim tarihi için 2022 yılı işaret ediliyor. Web sitesinde Cybertruck için başka bir tarih bilgisi yer almıyor.