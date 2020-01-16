Tesla, Cybertruck’lı Yeni T-shirtler Tasarladı

Geçen ay Tesla tarafından tanıtılan Cybertruck, oldukça ses getirmişti. Tanıtımı sırasında camı kırılan aracın, kırık cam görüntüsü t-shirtlere basıldı ve piyasaya sürüldü.

Tanıtımı sırasında Cybertruck’ın neredeyse kurşun geçirmez olduğu belirtildi. Bunu kanıtlamak için Tesla baş tasarımcısı Franz von Holzhausen, prototipin kapısına ve pencerelerine çelik bir top attı. Ancak sonuç beklendiği gibi olmadı, Cybertruck camı paramparça olmasa da kırıldı.

Tesla Bu Durumu Avantaja Çevirmeyi Başardı

Tanıtım sırasında yaşanılan aksilik çok ses getirdi. Tesla şirketi hemen konuyla ilgili aksiyon alarak, durumu avantaja çevirmeyi başardı.

“Cybertruck Kurşun Geçirmez Tişört” adıyla piyasaya sürülen t-shirtler, oldukça beğeni kazandı.

Firma, internet sitesinde t-shirtlerin tanıtımı için “Cybertruck tanıtım etkinliğinden ilham alınarak tasarlanan t-shirtler son derece rahat, pamuktan üretildi.” şeklinde bir açıklama paylaştı. Arkasında Cybertruck simgesi de bulunan t-shirtlerin satış fiyatının 35 Dolar olacağı belirtildi.

Tesla Motor CEO’su Elon Musk, Tesla’nın yaşam tarzı aksesuarlarını ve kıyafetlerini genişletmek istediklerini ifade ediyordu. Ancak bu alanda yapılan çalışmalar ve piyasaya sunulan ürünler oldukça nadirdi. Tesla, piyasaya çıkardığı “Cybertruck Kurşun Geçirmez Tişört” ile bu alana da ağırlık vermeye başlamış gibi görünüyor.