Tesla'nın Satış Rakamları Şaşırttı: Elon Musk Bile Beklemezdi

Tesla Cybertruck, çarpıcı bir başlangıç yapmasına rağmen hem ürün kalitesi hem de pazar stratejileri açısından Tesla'nın şu ana kadarki en tartışmalı yatırımlarından biri haline geldi.

Elon Musk, Cybertruck'u piyasaya sürerken çok büyük umutlar besliyordu. Ancak satış rakamları yalan söylemez: 2025'in ikinci çeyrek verilerine göre şirket, yalnızca 4.306 adet Cybertruck satışı gerçekleştirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %50,8'lik sert bir düşüş demek.

Elon Musk bu model hakkında "kıyamet gününde bile ayakta kalır" tarzında bir söylemde bulunmuştu ama bugüne kadar 8 farklı araç geri çağırıldı. Ani güç kayıpları, panellerin gövdeden ayrılması, gaz pedallarının çalışmaması gibi ciddi arızalar, Cybertruck modellerinde baş gösterdi. Bu da doğal olarak satış performansına yansıdı.

Cybertruck Satış Fiyatı ve Performansı

Elon Musk'ın bol keseden verdiği vaatlerin çoğu gerçekleştirilmedi. Tanıtımında bile camın kırılmadığını söylemişti ancak kendi attığı cisimle camı tuzla buz etmesinden "aşırı ucuz" fiyata satılmasına kadar pek çok anlamda hayal kırıklığı yaratan Cybertruck; 2025'in ilk yarısında toplamda yalnızca 10.712 adet sattı. Bu rakam 2024'te 39.900 araca ulaşmıştı. Elon Musk ise yılda 500 bin araç satacağını sanıyordu.

Arızalar bir yana, yüksek fiyatı da Cybertruck'ın sonunu getirdi. Musk'ın 40 bin dolar civarına satacağını iddia ettiği Cybertruck'ın ilk modelleri 100.000 dolardan satışa sunuldu. Daha az donanımlı Cybertruck ise 70.000 dolara satışa çıktıysa da ilgi görmedi.

Tesla Pazar Payını Kaybediyor

Tesla, dünyada en çok elektrikli otomobil satan markalar listesinde bir numaraydı. Şimdi yeri, Çinli otomobil üreticisi BYD tarafından tehdit ediliyor. Özellikle ülkemizde BYD büyük ilgi görüyor. Çünkü Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alıyor ve gelecek sene ülkemizde üretime başlayacak.

Öte yandan global pazarda elektrikli pick-up segmentinde GMC EV Hummer, aynı dönemde %53,9 artışla 4.306 adet satışa ulaştı ve Tesla'nın seviyesini yakaladı.

Chevrolet Silverado EV, %39,2'lik yükselişle 3.056 satışa ulaştı. Ford F-150 Lightning, %26’lık düşüş yaşamasına rağmen hâlâ 5.842 adetle kategorinin lideri. Öte yandan Rivian R1T, yalnızca 1.752 adetle en az satan model olarak listede yer aldı.