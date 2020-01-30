Tesla Cybertruck'tan İlham Alan iPhone Satış'ta: Caviar Cyberphone

İlk elektrikli pikap kamyonu Tesla Cybertruck izlerini taşıyan bir akıllı telefon üretildi. Dünyanın en pahalı telefon ve kılıflarını tasarlayan Caviar, Tesla’nın benzersiz tasarımını iPhone’a taşıdı.

Tesla’nın alışılmışın dışında tasarımıyla dikkat çeken elektrik pikap kamyonu Cybertruck’ı hatırlamışsınızdır. Sağlamlık testine tabii tutulan ancak lansman günü camının dağılmasıyla sosyal medyada alay konusu olan hatta Lego gibi markaların espiri konusu yaptığı sıradışı tasarımlı o kamyon. Kasım ayında trafiğe çıkan, 2021’den önce de herkesin deneyimleme şansı bulamayacağı Tesla Cybertruck’tan esinlenerek bir akıllı telefon çıkarıldı. Daha doğrusu sıfırdan tasarlanan bir akıllı telefon değil. Apple’ın yeni telefonları iPhone 11 serisi modifiye edilmiş. Lüks aletlerin üreticisi Caviar’ın elinden çıkan Cyberphone, titanyumdan yapılmış Tesla’dan ilham alan açışal bir dış görünüme sahip. Ekran titanyum plaka ile kaplanmış.

Caviar Cyberphone

Caviar, Cyberphone adını verdiği özel tasarım iPhone 11 modelinden sadece 99 adet üretmiş. Siber tasarım iPhone 11 Pro 64GB modeli 5.265 dolara satılacak. Max versiyonu ve daha fazla depolama alanı isteyenler için fiyata daha da çıkıyor.