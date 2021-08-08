Tesla Cybertruck Teslimat Tarihi Ertelendi

Tesla, Cybertruck teslimat tarihini yeniden erteledi. İlk olarak 2019 yılında tanıtılan elektrikli kamyonet için sipariş verenlerin bir süre daha beklemesi gerekiyor. Ertelenme ile ilgili endişeler ilk olarak geçen yıl başlamıştı.

Şirket, 2019 yılında Cybertruck'ın üretimine başladığında elektrikli kamyonet için 2021 yılının sonunu işaret etmişti. Geçen yıl piyasaya sürülme tarihi yaklaştıkça Cybertruck'ın ertelenmesi hakkında endişeler de gün yüzüne çıkmaya başlamıştı.

Tesla, elektrikli kamyonetin tasarımını yeni tamamladı. Şirketin CEO'su Elon Musk, Tesla'nın tamamen yeni üretim süreci gerektiren aracın çelikten oluşan gövdesi gibi özelliklerinden ötürü Cybertruck'ın üretiminde bazı zorluklar ile karşılaşılabileceği hakkında uyarmıştı.

Ertelenme ile ilgili endişelerin her geçen gün artmasına ve 2021 yılının sonunun yaklaşmasına rağmen şirketten erteleme ile ilgili yeni bir açıklamada gelmemişti. Tesla, geçen ay 2021 yılının ikinci çeyreğini içeren finansal raporunu paylaşırken tarih ile ilgili hiçbir değişikliğe gitmemiş, sadece Cybertruck üretiminin Gigafactory Texas'ta Model Y'den sonra başlayacağını belirtmişti.

Model Y üretimine bu yılın sonuna kadar Gigafactory Texas'ta başlanması öngörülüyor ve bu sebepten ötürü Cybertruck üretiminin bu yıl başlama olasılığında gözle görülür bir değişiklik olmadı ancak birkaç hafta sonra Tesla'dan yeni bir açıklama geldi.

Tesla Cybertruck Teslimat Tarihi Ne Zamana Ertelendi?

Cybertruck sayfasında yapılan küçük değişiklik ile Cybertruck'ın 2022 yılına ertelendiği doğrulanmış oldu. Sipariş sayfasında artık teslim tarihi için 2022 yılı işaret ediliyor. Web sitesinde Cybertruck için başka bir tarih bilgisi yer almıyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli büyük şirketlerin çoğu şu anda elektrikli araç sektöründe büyük bir yarış içerisinde birbiriyle rekabet ediyor. Tesla, birçok şirketin gözünde hiçbir zaman piyasaya ilk çıkan ve en güçlü rakip olarak görülmemiş olsa da söz konusu ertelenme, onun rekabette öne geçmesine yardımcı olacakmış gibi görünmüyor.

Başka bir açıdan bakılacak olursa ertelenme sorununu sadece Tesla yaşamıyor. Rivian da kısa bir süre önce elektrikli kamyoneti R1T'nin üretim tarihini temmuz ayından eylüle erteledi. Başka bir elektrikli araç üreticisi olan Lordstown da benzer sorunlardan ötürü piyasaya sürmekte çeşitli zorluklarla karşı karşıya.