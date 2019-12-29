Tesla Cybertruck, Travis Scott’ın Yeni Klibinde Kullanıldı

Tesla, genel olarak reklam yapmadan satışlarını arttırmak konusunda övünmeyi seven bir şirket. Ancak görünüşe göre ürün yerleştirme yöntemiyle dolaylı yoldan reklam yapmaya karşı değil.

ABD’li ünlü rap şarkıcısı Travis Scott’ın ‘Gang Gang’ adlı yeni şarkısının klibinde Tesla detayları dikkat çekiyor. Araba merkezli bu müzik videosunda Scott ve ekibinin, elektrikli pick-up Cybertruck ve Cyberquad isimli ATV’nin etrafında performans sergilediği ve bu araçları kullandığı görülüyor. Hatta klipte Boring Company’nin alev makinası bile kullanılıyor. Videoda Tesla araçlarının yanı sıra çok sayıda başka süper otomobile de yer veriliyor.

Travis Scott’ın yeni klibinde neden Tesla’nın elektrikli araçlarına yer verdiği merak konusu. Ancak Scott’ın ya da yapımcıların Elon Musk ile yakın ilişkileri olabilir. Musk daha önce yollarda Cybertruck’ı kullanırken görülen birkaç kişiden biri olmuştu. Ayrıca Noel arifesinde Musk’ın, Scott ve diğer yıldız isimlerle birlikte vakit geçirdiği görülmüştü.

Scott’ın yeni müzik videosunda Cybertruck’a yer verilmesi ister bir ürün yerleştirme metodu olsun, ister yakın bir arkadaşa yapılan bir iyilik olsun, teslimatlar başlamadan önce aracı ön plana çıkarmaya yönelik bir adım olduğuna hiç süphe yok.