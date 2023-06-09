Tesla'nın Cybertruck'ına Ne Oldu? Üretimler Başlayacak mı?

Tesla, Cybertruck'ı ilk olarak 21 Kasım 2019 tarihinde duyurmuştu. Duyuru büyük ilgi uyandırdı ve aracın benzersiz tasarımı ve özellikleri hakkında tartışmalara yol açtı. Şirket kısa bir süre sonra ön siparişleri açtı ve birkaç gün içinde aracın ön sipariş satışları tükendi ancak yaklaşık üç buçuk yıl geçmesine rağmen Cybertruck hâlâ sahiplerine teslim edilmiş değil.

Son haberlere göre Tesla nihayet yılda 375.000 Cybertruck üretmeye hazırlanıyor ve ilk üretimler Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanacak.

Seri Üretimin Ekim Ayı Başında Başlaması Bekleniyor

Tesla'nın yıllık hissedarlar toplantısı sırasında CEO Elon Musk başlangıçta yıllık 250.000 Cybertruck üretim hedefi öngörmüştü ancak son raporlar, Tesla'nın tedarikçilerden yılda 375.000 adetlik bir temel üretim oranına hazırlanmalarını istediğini ve şirketin Cybertruck için pazar talebine olan hırsını ve artan güvenini gösterdiğini gösteriyor.

"Üretim öncesi araçlar" veya "sürüm adayları" olarak da bilinen ilk Cybertruck üretimlerinin Ağustos ayı sonunda tamamlanması şirketin en önemli hedefi. Bu önemli adım, tam ölçekli üretimin başlamasından önceki son aşamayı temsil ediyor.

Her şey planlandığı gibi giderse Cybertruck'ın seri üretimine Ekim ayı başında başlanması ve Tesla'nın merakla beklenen siparişleri yerine getirme yolculuğunda önemli bir kilometre taşına ulaşması bekleniyor.

Tesla'nın teslimatlara yaklaşımı tanıdık bir model izliyor. Model Y gibi önceki araç lansmanlarında olduğu gibi Cybertruck'ın ilk teslimatları Tesla çalışanlarına ve içeriden kişilere özel olacak. Bu yaklaşım sadece şirketin özel işgücü arasında heyecan yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda gerçek dünya geri bildirimlerine dayanarak üretim sürecini iyileştirme ve teslimatlar genel halka açıldığında sorunsuz bir müşteri deneyimi sağlama fırsatı sunuyor.