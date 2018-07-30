Tesla'dan 1500 Dolara Sörf Tahtası

Elektrikli araba konusunda tanınan marka olan Tesla, farklı ürün kategorilerine de yönelmeyi ihmal etmiyor. Daha önceden şapkalar, gömlekler ve kupalar sunan şirketin yeni ürünü ise karbon fiber kaplamalı sörf tahtası oldu.

"World Surf League Championship sporcuları için sörf tahtası, Tesla Tasarım Stüdyosu tarafından tasarlandı." şeklinde sunulan sörf tahtasının fiyatı tartışma konusu oldu. Pazardaki en kaliteli markaların ürünlerinden iki kat daha pahalı olan Tesla sörf tahtası yalnızca 200 tane üretilmiş durumda.

1500 dolara satılan sörf tahtasının şu anda stokları bitirdiği söyleniyorken 2 ila 10 hafta içerisinde yeniden satışa çıkacağı dile getiriliyor. Özellikle yaz aylarında ilgi çeken bu ürünün Lost Surfboards işbirliğinde üretildiği ifade edildi. İki farklı renk (kırmızı ve siyah) seçeneğine sahip olan sörf tahtasının karbon fiber kaplama olduğunu hatırlatmak gerek.

"Sınırlı Sayıda Tesla Sörf Tahtası, tüm araçlarımızda kullanılan aynı yüksek kaliteli mat ve parlak kaplamaların bir karışımını sunmaktadır." açıklamasını yapan Tesla, aynı zamanda üründe kendi logosuna da yer vermiş. Kısa süre sonra tekrardan satışa çıkacağı belirtilen sörf tahtasının tekrardan stokları bitirebileceği bundan dolayı sörfçülerin hızlı olması gerektiği belirtildi. Ürün hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.