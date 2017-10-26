Tesla'dan Önce Daimler Asfalta Değecek

E-Fuso Vision One adı verilen ve Daimler AG tarafından üretilecek olan elektrikli kamyon, Tesla'nın 16 Kasım'da asfalta indireceği elekrikli kamyon prototipinden önce deneme sürüşüne çıkacak.

Tesla'nın yaşadığı bazı teknik aksaklıklardan dolayı elektrikli kamyonların çıkış tarihi 16 Kasım tarihine ertelenmişti. Ancak bu durum, Daimler AG firmasının son derece işine yaramış gibi görünüyor.

Tesla kamyonlarının tek rakibi olan Daimler AG E-Fuso Vision One, 11 ton yükle tek şarjda 350 kilometre kat edebilen elektrikli yeni kamyonunun prototipini rakibinden önce asfalta yerleştirecek. E-Fuso Vision One kamyonlar, uzun yolculuklar yerine, kısa mesafelerde kullanılacaklar.

Daimler AG E-Fuso Vision One elektrikli kamyonları önümüzdeki 4 yıl içerisinde ABD, Japonya ve Avrupa yollarında yük taşımaya başlayacaklar.

Daimler AG E-Fuso Vision One elektrikli kamyonlarının prototipinin, kasım ayının ilk haftası ve Tesla'nın kamyonundan önce tanıtılacağı söyleniyor. Tesla'nın kamyonlarının gecikme sebebi olarak, Tesla Model 3 araçlarında yaşanan üretim aksaklıkları işaret ediliyor.

İddiaya gireriz ki, tutkulu ve hırslı bir adam olan Elon Musk, bu haberden hiç hoşlanmamıştır.