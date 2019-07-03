Tesla’dan Rekor Elektrikli Otomobil Teslimatı

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, aslında 2019’a çok iyi bir başlangıç yapmamıştı ancak yılın ortalarına gelindikçe işler daha iyiye gitmeye başladı. Şirket, yılın ikinçi çeyreğinde elektrikli otomobillerinin hem üretiminde hem de teslimatında rekor kırdı.

3 aylık süreçteki bu rekor, üretimin 87.048 adede ve teslimatların da 95.200 adede ulaşmasıyla geldi. Bu rakamlar Tesla için, hem son çeyreğe (77.100 adet üretim ve 63.000 adet teslimat) hem de bir yıl öncesine (53.339 adet üretim ve 40.740 adet teslimat) kıyasla büyük adımlar anlamına geliyor ve şirketi son zamanlarda olduğundan daha iyi bir sorunla karşı karşıya bırakıyor: giderek artan iş yığını.

Şirket, bu yükselişi tam olarak açıklamadı ancak Model 3'ün İngiltere'deki varlığı, Avrupa ve Çin'in ilgisinin artmasına yardımcı olmuş olabilir. Model S ve Model X’ten toplamda 17.650 adet teslimat yapılırken, Model 3 teslimatlarının 77.550 adede ulaşmış olması, şirketin başrol oyuncusunun Model 3 olduğunu gösteriyor.

Bu rakamlar, Tesla'nın yüksek üretim sayesinde kar elde edip etmediğini söylemiyor ancak şirketin gelişmiş lojistik ve teslimatlar hizmetleri, talebi karşılamaya yardımcı olmasının yanı sıra maliyetlerin de kontrol altında tutulmasını sağladı.