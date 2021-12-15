Tesla Dogecoin ile Ödeme Kabul Edecek

Tesla CEO'su Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla, yakın bir dönemde belirli ürünler için Dogecoin ile yapılan ödemeleri kabul etmeye başlayacak. Musk tarafından yapılan bu açıklamanın ardından kripto para birimi önemli bir yükseliş ivmesi yakaladı.

Tesla Dogecoin ile Yapılan Ödemeleri Kabul Etmeye Başlayacak

Twitter üzerinde yoğun bir aktifliğe sahip olan Elon Musk, bu açıklamayı da sosyal medya kanalı üzerinden paylaştı. Yeni bir tweet ile Tesla'nın belirli ürünlerde Dogecoin kabul etmeye başlayacağını duyuran Musk, ardından sürecin nasıl devam edeceğinin izleneceğini vurguladı.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021

Paylaşımı takip eden birkaç dakika içerisinde Dogecoin, yüzde 30 oranında değer kazandı. Kripto para birimi 0,22 USDT seviyesine çıktıktan sonra şu anda 0,18 USDT seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Buna karşın Dogecoin ile alınabilecek olan ürünlerin neler olduğu henüz belirli değil.

Şu andaki beklentiler Dogecoin ile araba satın almanın pek mümkün olmayacağı ancak aksesuarlar ve çocuklara yönelik araçlar gibi belirli ürünlerin satın alınabileceği yönünde toplanmış durumda. Tabii ki detayların netleşmesi için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla yakında diğer kripto para birimleri ile de ödemeleri kabul etmeye başlayabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.