Tesla Dogecoin ile Ödeme Kabul Edecek

Tesla CEO'su Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla, yakın bir dönemde belirli ürünler için Dogecoin ile yapılan ödemeleri kabul etmeye başlayacak. Musk tarafından yapılan bu açıklamanın ardından kripto para birimi önemli bir yükseliş ivmesi yakaladı.

Twitter üzerinde yoğun bir aktifliğe sahip olan Elon Musk, bu açıklamayı da sosyal medya kanalı üzerinden paylaştı. Yeni bir tweet ile Tesla'nın belirli ürünlerde Dogecoin kabul etmeye başlayacağını duyuran Musk, ardından sürecin nasıl devam edeceğinin izleneceğini vurguladı.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes