Tesla Dogecoin ile Ödeme Kabul Etmeye Başladı!

Tesla, Dogecoin ile ödeme kabul ediyor. Başlangıçta ciddi hiçbir kaygı gütmeyen kripto para birimi, Elon Musk'ın son paylaştığı tweete göre artık Tesla ürünlerini satın almak için kullanılabiliyor.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sunduğu ürünleri Dogecoin ile satın almak mümkün hale geldi. Elon Musk, 14 Ocak 2022 yani dün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu bir tweette Tesla ürünlerinin artık Dogecoin ile satın alınabileceğini duyurdu.

Tesla Dogecoin ile Ödeme Seçeneğine Kavuştu

Elon Musk tarafından paylaşılan son tweet ile Tesla resmen Dogecoin'i ödeme seçenekleri arasına ekledi.

Ünlü iş insanı Musk'ın daha önce paylaştığı tweetler ile Bitcoin ve Dogecoin gibi kripto para birimleri yerinden ya fırlıyor ya da yere çakılıyordu. Musk'ın paylaştığı son tweet de Dogecoin'in bir süreliğine de olsa yerinden fırlamasını sağladı.

Tesla merch buyable with Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2022

Bu ani artış yalnızca kısa bir süre için geçerli olmayacakmış gibi görünüyor. Musk'ın tweeti, kullanıcıları oldukça heyecanlandırdı ve Dogecoin'e şu anda yoğun ilgi var. Bu artış aslına bakılacak olursa çok da ani olmadı.

Tesla, kripto para birimini ödeme seçeneği olarak kabul edeceğini yaklaşık 2 ay önce açıklamıştı. Bu açıklamanın yapılmasının üzerinden birkaç dakika sonra Dogecoin yüzde 30 oranında değer kazanmıştı.

Kripto para birimi o zamandan bu zamana kadar küçük de olsa değer artışı yaşamaya devam ediyordu. Dün paylaşılan tweet ise Dogecoin'e daha yoğun bir şekilde ilgi duyulmasını sağladı.

Dogecoin ile Satın Alınan Ürünler İçin İade Kabul Edilmiyor

Şirketin Dogecoin için hazırladığı özel sayfada yer alan bilgilere göre Dogecoin ile satın alınan ürünler iade ya da iptal edilemiyor. Benzer şekilde bu ürünleri değiştirmek de mümkün değil. Ayrıca bu kripto para birimi ile satın alınan ürünler için ödenen miktar geri verilemiyor.

Dogecoin ile Hangi Tesla Ürünleri Alınabilir?

Bir ürünün Dogecoin ile satın alınıp alınamayacağını öğrenmek için ürünü incelerken Dogecoin simgesinin olup olmadığını inceleyin. Bu, o ürünün Dogecoin ile satın alınıp alınamayacağını öğrenmenizi sağlar. Dogecoin ile Tesla'dan bir şeyler almak için Dogecoin cüzdanına ihtiyacınız olduğunu da unutmayın.