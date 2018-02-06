Tesla, Dünyanın En Büyük Sanal Enerji Santralini Yapıyor

Elektrikli otomobilleriyle adından söz ettirmeyi başaran Tesla, ilginç projelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Dünyanın en büyük sanal enerji santralini kurmak için çalışmalara başlayan şirket, Avrustralya'daki 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Geçtiğimiz aylarda Avustralya'nın güneyinde Fransız enerji şirketi Neoen ile dünyanın en büyük lityum iyon bataryasını inşa eden Tesla, yeşil enerjiye olan yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak, Avustralya hükümetiyle ortaklık kuran şirket, dünyanın en büyük sanal enerji santralini yapmak için 50 bin eve güneş paneli ve enerji depolamada kullandığı Tesla Powerwall 2 bataryaları yerleştirilecek. Merkezi olmayan bir santral yapısıyla üretilecek olan elektrik, şebekeye aktarılacak ve binlerce hanenin elektriğini karşılayacak.

Şu ana kadar 6 bin 500 evin projeye dahil olmak istediği belirtilirken, bu evlere yerleştirilecek güneş panalleriyle ülkenin güneyinde sıkça yaşanan elektrik kesintilerine son verilmesi planlanıyor. Tesla, toplamda 30 milyon dolar bütçeli projede, direkt üstlenici olmaktan ziyade, yardımcı şirket konumunda olacak. Ayrıca, projeye dahil olan ev sahiplerinden de hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Her fırsatta "Güney Avustralya'yı yenilenebilir enerjinin lideri yapma'' iddiasını sürdüren Güney Avustralya Devlet Başkanı Jay Weatherill, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük lityum iyon pilini ve güneş termik santralini inşa etmiştik. Şimdi de dünyanın en büyük sanal enerji santralini inşa etmeye hazırlanıyoruz. Güney Avustralya'yı yenilenebilir enerjinin lideri yapma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

İlk aşamada 1100 hanenin test edileceği projenin ne zaman hayata geçirileceği ise henüz netlik kazanmadı.