Tesla Dünyanın En Gelişmiş Boya Atölyesi İle Fark Yaratmak İstiyor

Otomotiv devi Tesla dünyanın en gelişmiş boya atölyesi ile fark yaratma peşinde. Şirket uzun bir süredir yeni çalışmalar yapmak için fabrika sayılarında artışa gidiyordu. Şimdi ise bunu daha farklı özelliklerle süslemek istiyor.

Otomobil tutkunlarının en çok tercih ettiği kuruluşlardan bir tanesi olan Tesla donanım ve yazılım bakımından kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Ancak şirketin son zamanlardaki faaliyetleri bunun yeterli olmadığını gösteriyor. Third Row Tesla isimli yayın platformu Elon Musk ile canlı yayında görüştü. Yapılan konuşmalarda Musk çok önemli bir haber verdi. Tesla CEO'su Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara göre Berlin'de kuracağı Gigafactory dünyanın en gelişmiş boya atölyesinde sahip olacak.

Tesla dünyanın en gelişmiş boya atölyesi neyin habercisi?

Tesla tarafından yapılan bu dünyanın en gelişmiş boya atölyesi elbette önemli bir anlam ifade ediyor. Otomotiv devi burayı boş yere inşa etmedi. Ayrıca Almanya'daki fabrika yapım aşamasında çok büyük tepkiler de almıştı. Bu nedenle şirket için açılması ve işletilmesi zor bir fabrika olduğunu söylemek gerekiyor.

Dünyanın en gelişmiş boya atölyesi olarak da ifade edilen bu fabrikada Tesla modelleri yepyeni renk tasarımlarına kavuşacak. Bazı Tesla kullanıcıları şirketin üretmiş olduğu araçları sürekli olarak eleştiriyordu. Bu fabrikalar ile birlikte üç boyutlu boya tasarımları bile yapılabilecek.

Her ne kadar bunlar çok kolay bir şekilde ifade edilse bile, üç boyutlu tasarımlar biraz şirketi zorlayacak. Musk tarafından yapılan açıklamalara göre, üç boyutlu bir renk tasarımının araçlara sadece 55 dolara mal olacağı ifade ediliyor. Bu gerçekten de son derece düşük bir rakam. Ancak araçların değerini en az 550 dolar arttıracak.