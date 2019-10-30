Tesla Düşük Bir Veri Güvenliğine Mi Sahip?

Elektrikli araçlar denilince akla ilk gelen şirketlerden Tesla son derece güvenilir bulunuyor. Ne yazık ki bu güvenilir olma durumu veri güvenliği açısından değerlendirildiğinde pek iç açıcı değil. İşte haberimizin detayları.

Dünyanın en iyi otonom araç geliştiricilerinin ve yazılım uzmanlarının çalıştığı Tesla şirketi, kaynak kodlarını herkesle paylaşıyor. Normal şartlarda bir şirket için son derece zararlı olan bu durum, Tesla açısından elektrikli araçları geliştirme projesi olarak görülüyor.

Çin merkezli bazı şirketler, Tesla araçlarını ele geçiriyor

Bildiğiniz üzere Tesla şirketi otonom araçlar konusunda en fazla çalışma yürütenler içerisinde yer alıyor. Kuruluş aynı zamanda otonom sistemlerin kaynak kodlarını da paylaşıyor. Bu durum güvenlik zafiyeti anlamına gelebilir.

Tesla şirketinin neredeyse bütün kaynak kodları paylaşıldığı için araçları hacklemek pek zor olmuyor. Bundan kısa bir süre önce önemli bir Çinli kuruluş, Tesla şirketine ait bir aracı hackledi. Araca neredeyse istediği her şeyi yaptırabilen uzmanlar, böylece önemli bir açığa dikkat çekti.

Tesla veri güvenliği açısından değerlendirildiğinde aslında çok fazla önemli bir güvenliğe sahip olduğunu söylemek mümkün değil. Her ne kadar şirketin kendi yazılımlarını korumak için aldığı tedbirler bulunsa bile, bunlar henüz yetersiz. Peki sizce Tesla araçları yeterince güvenlik sağlıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.