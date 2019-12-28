Tesla Elektrikli Araçlar Konusunda Rekabeti Kızıştıracak

Otomobiller konusunda üstünlüğün elektrikli araçlara geçmeye başladığını artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Bundan sadece 20 yıl kadar önce elektrikli araçlar piyasada neredeyse hiç rağbet görmüyordu. Şimdi ise Tesla, alanın liderleri arasında yer almaya başladı. İşte haberimizin detayları.

Bugünkü durum otomotiv dünyasını ikiye ayırdı diyebiliriz. Bazı şirketler benzinli araçlara sıkı sıkıya sarılırken, kimi otomotiv firmaları da elektrikli araçlara yöneliyor. Bunlar arasında en çok göze çarpanlar Tesla ve Hyundai.

Tesla ilginç modeller üretmeye devam ediyor

Elektrikli araç sektörünün lideri diyebileceğimiz Tesla, sadece araçların elektrikli olma yönü ile ilgilenmiyor. Aynı zamanda bu tür araçların tasarımında da ilginç ve son derece hoş detaylar yakalayabiliyor.

Şirketin en çok tercih edilen araçları model 3 ve model S adeta peynir ekmek gibi tüketiliyor. Şimdilerde ürettiği Tesla Cybertruck ise, daha şimdiden yüzbinlerce siparişe ulaştı. Durum böyle olunca Tesla için rekabeti kızıştıran şirket demek pek yanlış değil. Kuruluşun en yakın rakibi ise Hyundai.

Hyundai son zamanlarda özellikle de şarj istasyonları konusunda önemli çalışmalar yürütüyor. Ancak yine de Tesla'nın süperşarj istasyonları karşısında şansı yok. Sizce Tesla, sektörde liderliğini korumaya devam edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.