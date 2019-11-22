Tesla Elektrikli ATV Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Tesla CEO'su Elon Musk Cybertruck'ın ardından elektrikli ATV tanıttı. Yeni tanıtılan elektrikli ATV tasarımı ile göz kamaştırıyor. Gelin hep beraber ralli yapmayı sevenlerin bayılacağı ATV'nin özelliklerine bakalım.

Tesla ATV Özelikleri

Tesla ATV, Cybertruck'a kolayca yüklenebiliyor. Cybertruck'da yer alan rampa sayesinde elektrikli ATV araça kolayca çıkıyor. Elon Musk, elektrikli ATV hakkında çok az bir bilgi verdi.

Cybertruck'dan şarj edilebilen ATV'nin kaç KM menzili olduğu ve kaç KM hıza çıkabildiği açıklanmadı. Elektrikli ATV hakkında çok fazla bilgi paylaşılmadı. ATV'nin tasarımı Cybertruck'a çok benzemekte. Cybertruck 500 mil hıza kadar çıkabilmekte. Elektrikli ATV'nin hızının 50 mil olacağı tahmin edilmekte.

Cybertruck'ın seri üretimine 2021 yılında başlanılacağı, 2022 yılında ise aracın yollarda görülebileceği açıklanmıştı. ATV'nin de tahminlere göre Cybertruck ile aynı zamanda satışa sunulması bekleniyor. ATV hakkındaki detayların ilerleyen günlerde gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Elon Musk, Los Angeles'da düzenlediği etkinlikte ATV'nin fiyatını açıklamadı. ATV'nin fiyatının da ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Elektrikli ATV hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.