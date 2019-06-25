Tesla Elektrikli Kamyon İşine Giriyor: Tesla Semi’nin İlk Görüntüleri

Elektrikli araç konusunda adeta devrim yaratmayı başaran Tesla'nın, bir başarısı da motorlu kamyon modeliyle geliyor. Genellikle çok ciddi bir benzin rezervi tükettiği bilinen kamyonlar, elektrikli hale gelirse çevreci sonuçlar ortaya çıkabilir. Bunun farkında olan Tesla, ilk elektrikli kamyon modeli olan Tesla Semi aracını üretiyor. İşte haberimizin detayları.

Tesla Semi prototipi, uzun bir süredir kullanıcılar tarafından bekleniyordu ve ön sipariş vermek isteyen kişiler için bu görüntüler önemliydi. Şirket, kullanıcılarının Tesla Semi modeli ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye sahip olması için ilk görüntülerini yayınladı. Görüntülerde son derece ince bir tasarımın ortaya çıktığı fark ediliyor.

Tesla Semi kullanıcıların gözdesi olacak

Bütün araçları elektrikli yapmak için büyük bir gayret gösteren Tesla, son olarak 2017 yılında elektrikli bir kamyon üreteceklerini söylemişti. Diğer Otomotiv şirketleri ilk etapta Tesla ile dalga geçseler bile, daha sonradan şirket bunun yapılabileceğini 2018 yılında gösterdi.

Tesla mağazalarında Kaliforniya sınırları içerisinde satışa sunulan elektrikli kamyon modeli, ilerleyen zamanlarda bütün şehri turladı. Deneme amaçlı olarak kullanılan ve kesinlikle satışı yapılmayan elektrikli kamyon hakkında ne zaman çıkacağı ile ilgili net bilgiler söylenmiyordu. Ancak son yapılan açıklamalara göre, 2020 yılı içerisinde kesinlikle satışa sunulacağını biliyoruz.

Şirketin CEO'su Elon Musk; Tesla Semi’nin 482 kilometre ve 800 kilometre menzile sahip olan iki farklı model olarak üretileceğini söylemişti. Gerçekten de Tesla, herhangi bir araç üreteceği zaman iki farklı menzile sahip olacak şekilde üretiyor. Elektrikli motorlara sahip kamyonların olduğu bir Dünyada sizce daha başka hangi araçlar elektrikli olabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.