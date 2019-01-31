Tesla, Elektrikli Kamyonetini Bu Yaz Tanıtabilir

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın birkaç yıldır bir elektrikli kamyonet üzerinde çalıştığını biliyorduk. Ancak bu yeni aracı ilk olarak ne zaman göreceğimizi bilmiyorduk. Ta ki Tesla CEO’su Elon Musk’ın yaptığı açıklamaya kadar. Musk, elektrikli kamyoneti bu yılın yaz aylarına doğru tanıtmayı planladıklarını söyledi ve kamyonet için "Eşsiz olacak." ifadesini kullandı.

Musk, elektrikli kamyonetle ilgili olarak daha önce Haziran 2018’de bazı detaylar vermişti. Kamyonetin çift motorlu dört çeker bir araç olduğunu, çılgın bir tork ve süspansiyona sahip olduğunu belirten Musk, aracın jeneratöre ihtiyaç duymadan bütün gün çalışabileceğini söylemişti. Ayrıca Musk, kamyonette 360 derece görüş açısına sahip kameralar bulunacağını ve aracın kendi kendine paralel park yapabileceğini de eklemişti.

Tesla, elektrikli kamyonetini bu yaz tanıtsa bile yeni aracın satışlarına hemen başlanmayacak ve onu yollarda görebilmemiz için bir süre daha beklememiz gerekecek. Çünkü Tesla şu sıralar yoğun bir şekilde Model 3 üretimiyle ilgilenmesinin yanı sıra, Çin’in Şangay kentindeki Gigafactory 3 fabrikasının ve uzun zamandır beklenilen elektrikli kamyonu Tesla Semi’nin tamamlanması için uğraşıyor. Ayrıca şirket, Tesla Model Y olarak adlandırılan bir elektrikli SUV üzerinde de çalışıyor.

Musk, 4 Ocak’ta yaptığı bir açıklamada, Model Y prototip üretimine 2020'de başlanacağını ve resmi duyurunun bu yıl içinde, büyük olasılıkla Mart ayında yapılacağını bildirmişti. Marketwatch'da bazı detaylarına yer verilen Model Y’nin, Model 3'e göre daha yüksek bir araç olacağı ve daha büyük bir bagaj hacmine sahip olacağı belirtiliyor. Tek şarj ile 320-480 km’ye kadar yol kat edebileceği söylenen Model Y’nin, 0'dan 100 km’ye 3.5 - 5.5 saniyede çıkabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca otonom bir sisteme sahip olabileceği de belirtilen Tesla Model Y, Çin piyasası için Tesla'nın Şangay'da bulunan Gigafactory 3 fabrikasında üretilecek. Musk, Model Y’nin 2020 yılında bir üretim devrimine yol açacağını söylüyor.