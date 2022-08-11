Tesla'nın Elektrikli Kamyonu Beklenenden Daha Erken Geliyor

Tesla patronu Elon Musk, şirketin tamamen elektrikli kamyonunun 500 mil menzilli versiyonunun bu yılın sonundan önce sevkiyata başlayacağını söyledi. CEO'nun Ocak ayında yaptığı açıklamada, şirketin bu yıl herhangi bir yeni araç tanıtmayacağını ve kamyonun 2023'te yollarda olacağını belirtmesinin ardından bu yeni tarih beklenenden oldukça erken.

Musk, gelişmeyi 10 Ağustos Çarşamba günü bir tweet'iyle paylaştı. Tweet, Tesla'nın uzun zamandır beklenen Cybertruck'ının 2023'te yollarda olmasını planladığının onayını da içeriyor.

Tesla 500 mile range Semi Truck starts shipping this year, Cybertruck next year — Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022

Walmart, FedEx, DHL, United Parcel Service, Anheuser ve Busch gibi markaların da dâhil olduğu Tesla'nın kamyonunun ilgili alıcıları, otomobil üreticisinin 8. sınıf kamyonunun bir dizi gecikme yaşaması nedeniyle büyük bir sabır göstermek zorunda kaldılar.

Tesla Elektrikli Kamyonu İçin Son Hazırlıklarını Yapıyor

Tesla'nın bu yeni kamyonu, şık bir tasarıma sahip ve 80.000 pound maksimum brüt araç ağırlığına yüklendiğinde 20 saniyede saatte sıfırdan 60 mil hıza ulaşabiliyor. Aynı zamanda maksimum güç ve hızlanma için dört bağımsız motor içeriyor ve Tesla'nın söylediğine göre mil başına düşük enerji maliyetleri sağlıyor.

2019'da kamyonun bir prototipi, aracın erken bir yol testi gibi görünen bir California otoyolunda yeni arabaları taşırken görülmüştü ve geçen yıl otomobil üreticisi, kamyonun Fremont, California'daki fabrikasının yanında bir test pistinde çalışır hâlde olduğunu gösteren bir video yayınlamıştı.

500 millik versiyonun yanı sıra Tesla, 300 millik menzile sahip bir kamyon daha piyasaya sürecek. İlki için taban fiyatın 180.000 dolar, ikincisinin ise 150.000 dolar olması bekleniyor.