Tesla, Elektrikli Otomobillerinin Bataryalarını da Üretmek İstiyor

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, hali hazırda araçlarının bataryalarını kendisi üretmiyor ve başka firmalardan tedarik ediyor. Ancak şirket, bu durumu değiştirmek için harekete geçti.

CNBC'nin haberine göre Tesla, bataryaları kendi bünyesinde üretmek için çalışmalara başladı. Şirketin Kaliforniya'daki fabrikası yakınlarında gizli bir laboratuvarda batarya üretimiyle ilgili araştırmalar yaptığı belirtiliyor.

Tesla, otomobil koltuklarını ve otonom araçlarında kullanılan çiplerin üretimini kendisi yapıyor. Ancak batarya konusu, elektrikli araç üretiminde tedarik zincirinin en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Henüz kendi bataryalarını üretemeyen Tesla, bataryalarını Panasonic’ten tedarik ediyor.

Bu gelişme sonrasında Elon Musk’ın, şu anda hayatta olmayan Apple'ın kurucusu ve eski CEO’su Steve Jobs’ı örnek aldığı söyleniyor. Çünkü Steve Jobs, ürünlerinin bütün ana parçalarını kendi şirketi içinde üretmeye yönelik bir strateji benimsemişti.

Batarya çalışmalarına devam etmesine rağmen Tesla’nın, yakın bir zamanda Panasonic ile işbirliğini bırakmayı düşünmediği ifade ediliyor. Ayrıca, Şangay'daki fabrikada Model 3 araçlarının üretiminin başlamasıyla birlikte LG ile de tedarik konusunda bir iş birliği yapılabileceği söyleniyor.