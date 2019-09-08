Tesla, Elektrikli Pick-up’ını Kasım’da Tanıtabilir

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, merakla beklenen elektrikli pick-up’ını bu yaz tanıtmayı hedefliyordu fakat hedefini tutturamadı. Neyse ki Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter’da yaptığı bir paylaşım, yeni aracı ne zaman görebileceğimize dair bize bir fikir veriyor.

Elon Musk attığı bir tweet ile, Tesla’nın elektrikli pick-up’ının 'büyük olasılıkla' Kasım ayındaki bir etkinlikte tanıtılacağını duyurdu.

Aslında bu tweet’e rağmen yeni aracı Kasım ayında görebileceğimizden şüpheliyiz. Çünkü hatırlanacak olursa, Musk daha önce de Enhanced Summon olarak adlandırılan Tesla’nın otomatik pilot sisteminin 6 hafta içerisinde geleceğini söylemişti fakat bu söylemin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen hala söz konusu otomatik pilot sistemi tanıtılmadı. Yine de Musk’ın bu tweet’i, Tesla’nın elektrikli pick-up’ını 2020’den önce tanıtmaya meyilli olduğunu gösteriyor.

November most likely — Elon Musk (@elonmusk) 7 Eylül 2019

Hakkında şimdiye kadar pek fazla bilgi paylaşılmayan söz konusu pick-up gizemini korumaya devam ediyor. Tesla daha önce elektrikli pick-up’ının bir ipucu görselini paylaşmıştı. Görseldeki tasarım detaylarına bakılırsa bunun bir siber araca (cyberpunk) benzediği söylenebilir. Tesla’nın pick-up’ının, bir Ford F-150 gibi üstün taşıma kapasitesine sahip olacağı ve bir Porsche 911 gibi üstün performans sunacağı söyleniyor.

Tesla’nın yanı sıra Rivian gibi bazı markalar da kendi elektrikli pick-up’larını üretmeye çalışıyor. Ford’un elektrikli F-150 prototipi de Tesla’ya büyük bir rakip olacak gibi görünüyor. Tesla elektrikli pick-up’ını ne kadar erken piyasaya sürerse, o kadar erkenden rakiplerinin önüne geçmiş ve pazardan büyük bir pay almış olacağı için elini çabuk tutmak istiyor.