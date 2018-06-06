Tesla, Elon Musk ile Yola Devam Kararı Aldı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, şirketin CEO koltuğunda oturan Elon Musk ve kardeşi Kimbal Musk'ın akıbeti belli oldu. Yapılan oylamada, Musk kardeşlerin görevlerine devam etmesine karar verildi.

Amerikalı şirketin en büyük hissedarlarından Jing Zhao, 2004 yılından bu yana Tesla’nın CEO'su Elon Musk’ı yönetim kurulu başkanlığından alma teklifi sunmuştu.

Tesla’nın yüzde 20 hissesine sahip olan Musk, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından kartal yuvasındaki yerini korumayı başardı. Türkiye saati ile 12.30’da başlayan toplantıda oylama sonucundan şirketin kurucusu CEO’su Musk’ın görevine devam etmesine karar verildi.

Her defasında Musk'ın yanında olduklarını ve ona güvenliklerini dile getiren yönetim kurulu, daha önce yaptığı açıklamada, "Tesla gelişme döneminde ve uzun dönemli hedeflerimizi gerçekleştirmek için iyi yönetime ihtiyaç var. CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini ayırmak şirketin ve hissedarlarının çıkarlarına hizmet etmeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Tesla’nın yanı sıra, SpaceX, Boring Company ve Neuralink gibi şirketlerin de kurucusu olan Musk, birçok elektrikli otomobil firmasına yeteri kadar odaklanmadığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. 2018’in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar ile tarihinin en yüksek zararını yapan Tesla, üzerindeki kara bulutları dağıtmak için çalışıyor. Tabii bunun pek de kolay olmadığını belirmekte fayda var.

Tesla’nın hissedarlarına danışmanlık hizmeti veren Washington merkezli CtW Yatırım Grubu, geçtiğimiz hafta yayınladığı mektupta, şirketin zararının son çeyrekte yüzde 19’a kadar çıktığını ve nakit rezervinin de hızla eridiğini belirtmişti.

Son olarak, Second Measure adlı analiz şirketi, geçtiğimiz gün yayımladığı raporda, 2016 yılında büyük umutlarla tanıttığı Model 3 için yüz binlerce ön sipariş alan Tesla’nın, Nisan ayı itibarıyla Amerika’dan ön sipariş veren kişilerin yüzde 23’ünün bin dolarlık depozitolarını iade ettiğini belirtmişti.

Bakalım Tesla, kurucusu Elon Musk ile eski günlerine geri dönebilecek mi? Bekleyip, göreceğiz.