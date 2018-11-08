Tesla, Elon Musk’ın Yerine Geçecek İsmi Buldu

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla, şirketin yeni yönetim kurulu başkanı olarak Robyn Denholm’u atadı.

Hatırlayacağınız üzere Tesla CEO’su Elon Musk, ağustos ayında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla’yı New York Borsası’ndan çekebileceğini ve yatırımcılara hisse başına, mevcut değerinin beşte bir daha fazlası olan 420 dolarlık ödeme yapmayı teklif edeceğini söylemişti.

Bunun üzerine ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), manipülatif tweetler attığı gerekçesiyle ünlü girişimciye dava açmıştı. Davanın geri çekilmesi için komisyonla anlaşma yoluna giden Musk, Tesla’nın yönetim kurulu başkanlığından istifa etmeyi ve 20 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti.

Musk’ın koltuğu için ilk önce 21st Century Fox CEO'su ve Tesla'nın Yönetim Kurulu üyesi James Murdoch’ın ismi geçmiş, ancak bu iddialar Musk tarafından yalanlanmıştı.

Tesla'nın yeni yönetim kurulu başkanı Robyn Denholm

Güney Afrika asıllı ABD’li girişimci, Tesla’nın yönetim kurulu başkanlığına Robyn Denholm'un atandığını duyurdu. Denholm'un hem teknoloji hem de otomotiv endüstrisinde geniş bir deneyime sahip olduğunu belirten Musk, Tesla’nın yeni yönetim kurulu başkanı ile yakından çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

2014'ten bu yana bir Tesla yönetim kurulu üyesi olan Denholm, aynı zamanda Avustralya’nın en büyük telekominikasyon şirketlerinden Telstra'da CFO (Mali İşler Müdürü) görevini yürütüyor. Başarılı iş insanının özgeçmişinde, Sun Microsystems, Juniper Networks ve Toyota gibi şirketler de bulunuyor.