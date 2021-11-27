58.000 Dolarlık Tesla'yı Eritip Elon Musk Büstü Yaptılar

Tesla Model 3 eritip Elon Musk büstü yapan Rus merkezli şirket, büstün Elon Musk'a benzememesiyle merak uyandırdı.

Rusya merkezli bir lüks aksesuar şirketi, Tesla CEO'su Elon Musk'ın bir Tesla elektrikli otomobilinin erimiş parçalarından yapıldığını söylediği sekiz inç uzunluğundaki büstlerini satıyor.

Ancak heykeller dünyanın en zengin adamına çok az benziyor.

Caviar, Tesla Model 3 eritip Elon Musk büstü hazırladı

Caviar markası genellikle lüks akıllı telefonlar üretiyor. Bir basın açıklamasında şirket, sınırlı sayıda bir setin parçası olarak 27 adet Musk büstü yaptığını söyledi. Caviar, web sitesinde büstü 3.220 dolar olarak listelese de, her birinin 2.700 dolar değerinde olduğunu söyledi.

Şirketin kurucusu Sergey Kitov paylaştığı açıklamada, "Bu yeni öğeler Elon Musk'ın ruhunu somutlaştırıyor ve bu nedenle sahiplerine bu olağanüstü bireyin başarısını ve yaratıcılığını getirecek" dedi.

Pazarlama Müdürü Dmitrey Stoliarov Insider'a verdiği demeçte, büstü malzemesi mavi bir Tesla Model 3'ün (Rusya'da başlangıç ​​fiyatı olan yaklaşık 58.000 dolar) metalinden geldiğini ifade etti.

Stoliarov, heykelin Musk'a benzerliğinin Caviar tarafından kiralanan bir 3D sanatçısı tarafından yapıldığını söyledi ve "Fotoğrafı internetten indirmedik" dedi.

13 iPhone от 419 т.р. и бюст Илона Маска @elonmusk из алюминия, используемого в Tesla Model 3 (199 тыс. рублей) выпустила компания Caviar. Ограниченные серии! pic.twitter.com/ULb70TFveS — Зурaб (@AZurabAZ) November 25, 2021

Büstün tasarımı ile Musk'ın görünüşü arasındaki tutarsızlıklar sorulduğunda Stoliarov, "Sanatçımız fotoğrafik doğruluk yaratma hedefi peşinde koşmadı. Tüm başarılarının ve icatlarının yansıtıldığı bir mucit imajı yarattı" dedi.

Stoliarov, şu ana kadar kaç büstün satıldığı konusunda ise satışların yeni başladığını söyledi.

Şirket ayrıca, Tesla parçalarından yapılan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Max tasarımlarını parça başına 5.600 dolardan başlayan fiyatlarla satıyor. Tasarımların sağ üst köşesinde bir Tesla pilinin bakırından yapılmış bir gravür ile bir Musk portresi yer alıyor.

Caviar, dünya çapında bu tür yalnızca 99 telefonun satışa sunulacağını söyledi.

Telefon tasarımları ve heykelleri, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ve Apple kurucu ortağı Steve Jobs'un büstlerini de içeren Visionaries koleksiyonunun bir parçası ve sırasıyla 1.990 dolar ve 1.680 dolara satılıyor. Bu büstler nikel kaplı pirinçten yapılmıştır.

Stoliarov, "Müşterilerimizin Elon Musk veya Steve Jobs'un masaüstü büstüne ve özelleştirilmiş iPhone'larına bakmalarını ve her gün örneklerinden ilham almalarını ve kendi geleceklerini inşa etmelerini istiyoruz" dedi.