Tesla, Eski Çalışanına Dava Açtı

Elektrikli otomobil devi ve enerji depolama sistemleri üreticisi Tesla, eski bir çalışanına dava açtığını duyurdu. ABD’nin Nevada eyaletinde açılan davada, eski Tesla çalışanının “şirket verilerini çaldığı” iddia ediliyor.

Tesla tarafından yapılan açıklamada, firmanın iç araştırması sırasında geçen yılın Ekim ayında Tesla'nın Nevada eyaletindeki "Gigafactory" tesisinde çalışmaya başlayan “Martin Tripp” adlı kişinin, şirketten izinsiz olarak bilgi aldığının tespit edildiği belirtildi.

Tripp'in, Tesla'nın elektrikli araçlarıyla ilgili düzinelerce fotoğraf ve görüntüyü izinsiz aldığının öne sürüldüğü açıklamada, "Tesla, Tripp'in yasadışı faaliyetlerinin kapsamını yeni anlamaya başlamıştır. Kendisi şu ana kadar Tesla'nın imalat işletim sistemine izinsiz giren ve gigabaytlar dolusu Tesla verisini şirketin dışına çıkaran bir yazılım geliştirdiğini kabul etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde şirket çalışanlarına yolladığı bir elektronik postada, bir Tesla çalışanının şirkete “büyük bir sabotaj” yaptığını söylemiş ancak çalışanın kimliğini açıklamamıştı.