Tesla, Eski Çalışanını Şirketin Önemli Verilerini Çaldığı Gerekçesiyle Dava Ediyor

Tesla, eski mühendisi Alexander Yatskov'u Bloomberg'in haberine göre şirketin Dojo Projesi adı verilen süper bilgisayar teknolojisiyle ilgili "gizli ve sıkı korunan" bilgileri çaldığı iddiasıyla dava ediyor. Şikayetin bir nüshasında Tesla, Yatskov'u bilgileri kişisel cihazlarına indirmekle ve geri vermeyi reddetmekle suçluyor.

Tesla'nın iş geçmişi ve beceri seti hakkında özgeçmişinde yalan söylediğini iddia eden Yatskov, Ocak ayında termal mühendis olarak elektrikli araç üreticisi için çalışmaya başladı ve Dojo'nun soğutma sistemlerinin tasarımına yardımcı oldu. Dojo temelde Tesla'nın kendi kendine çalışan arabalarında yapay zeka yazılımını eğitmek için kullanılan büyük miktarda veriyi işleyen Tesla'nın sinir ağı eğitim bilgisayarı. Şikayete göre Yatskov, Dojo'nun soğutma bilgilerinin yanı sıra projeyle ilgili diğer gizli bilgilere de erişebiliyordu.

Tesla, Dojo Projesi İçin Çalışanlarına Gizlilik Sözleşmesi İmzalatıyordu

Tesla, tüm mühendislerin Dojo hakkındaki gizli bilgileri ifşa etmelerini veya saklamalarını engellemesi gereken bir gizlilik anlaşması imzaladığını söylüyor. Tesla, Yatskov'un "Tesla'nın gizli bilgilerini iş cihazlarından ve hesaplarından kaldırdığı, kendi kişisel cihazlarından eriştiği ve kişisel bir bilgisayarda gizli Proje Dojo ayrıntılarını içeren Tesla belgelerini oluşturduğu" iddiasıyla ihlal ettiğini söylüyor. Şirket ayrıca Yatskov'un kişisel e-posta adresinden iş e-posta adresine gizli Tesla bilgilerini içeren e-postalar gönderdiğini keşfettiğini söylüyor.

Şikayette belirtildiği gibi Tesla, Yatskov'un şirket durumla ilgili olarak kendisiyle yüzleştiğinde kişisel cihazlarında gizli bilgiler sakladığını itiraf ettiğini iddia ediyor. Elektrikli araba üreticisi daha sonra Yatskov'u 6 Nisan 2022'den itibaren idari izne çıkardı ve Tesla'nın çalınan bilgileri kurtarabilmesi için cihazlarını getirmesini istedi. Yatskov, iddiaya göre Tesla'ya aleyhindeki herhangi bir kanıtı gizlemek için "sahte" bir dizüstü bilgisayar temin etti. Bu iddia edilen yem, söz konusu bilgilerin hiçbirini içermiyordu ve Yatskov "bir teklif mektubu gibi yalnızca rahatsız edici olmayan Tesla bilgilerine erişmiş gibi görünmesini" sağladı.

Yatskov 2 Mayıs'ta görevinden istifa etti. Tesla, Yatskov'a tazminat ve emsal teşkil eden zararlar için dava açıyor ve ayrıca Yatskov'u gizli bilgileri iade etmeye zorlayacak bir mahkeme emri istiyor.