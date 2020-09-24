Tesla'nın Etkinliği Hisse Değerlerini Altüst Etti!

Tesla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Battery Day etkinliği sonrasında iki gün gibi kısa bir sürede piyasa değerinin oldukça ciddi bir miktarını kaybetti. Peki Elon Musk tarafından gerçekleştirilen bu sunum yatırımcılar tarafından neden olumsuz olarak yorumlandı?

Elon Musk'ın öncülüğünde düzenlenen Battery Day etkinliği sırasında şirketin önümüzdeki dönemlerde kullanması planlanan bazı yeni teknolojilere değinildi. Öte taraftan yatırımcılar bu hedefleri gerçekçi bir tabloya oturtamayınca şirketin piyasa değeri iki gün gibi kısa bir sürede 65 milyar dolar düşüş gösterdi.

Tesla Piyasa Değeri Ne Kadar Oldu?

Roth Capital Partners Analisti Craig Irwin yaptığı açıklamada "Musk'ın piller hakkında belirttiği hiçbir şey bitmiş durumda değil. Açıklamalarında somut hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı. Nitekim diğer yatırımcıların da benzer bir görüşte olmasının ardından şirketin piyasa değeri 419 milyar dolardan 354 milyar dolara kadar geriledi.

Tabii bu durum dolaylı bir şekilde Elon Musk'ın kişisel servetinin de düşmesine yol açtı ve Musk, birkaç günde yaklaşık 10 milyar dolarlık bir servet kaybına uğradı. Peki siz yaşanan bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla'nın hisseleri düşmeye devam edecek mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.