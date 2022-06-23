Elon Musk, Tesla Fabrikalarının Milyarlarca Dolar Zarar Ettiğini Söyledi

Elon Musk, Tesla'nın Almanya ve ABD'deki yeni fabrikalarının Çin'deki sıkıntılar ve arz problemleri nedeniyle "milyarlarca dolar kaybettiğini" söyledi. Multi-milyarder ayrıca Berlin ve Austin, Teksas'taki fabrikalarını "devasa para fırınları" olarak adlandırdı.

Tesla'nın devasa bir fabrikasının bulunduğu Şanghay da dahil olmak üzere bu yıl Çin'deki Covid-19 karantina kısıtlamaları üreticilerin çalışmasını giderek daha zor hâle getirdi. Konuyla bağlantılı olarak Elon Musk son haftalarda şirketteki işten çıkarmalar konusunda uyarıda bulundu.

Tesla CEO'su Musk "Hem Berlin hem de Austin fabrikaları şu anda devasa para fırınları. Bu gerçekten dev bir kükreme sesi gibi, yani anlayacağınız dilde yanan paranın sesi." dedi. Silikon Vadisi'nin Tesla Sahipleri ile yaptığı röportajda "Tesisler şu anda milyarlarca dolar kaybediyor. Bir ton masraf ve neredeyse sıfır gelirimiz var." diye ekledi.

Elon Musk, Çin'deki Kısıtlamaların Tesla'ya Büyük Darbe Vurduğunu İddia Ediyor

Musk, giga fabrikaların bu yılın başlarında açıldıklarından beri üretimi artırmak için mücadele ettiğini söyledi. Tesla'nın Austin'deki fabrikası şu anda "az" sayıda araba üretiyor çünkü araçların gücünü aldığı pillerin tedariği Çin'deki fabrikalardan sağlanıyor ve bir süredir Çin'de yaşanan karantinanın kısıtlamaları bu noktada Tesla'ya büyük problemler yaşatıyor.

Şanghay'ın finans, üretim ve nakliye merkezi de dâhil olmak üzere insanların ve malzemelerin taşımacılığına sert kısıtlamalar getirildi. Musk, Şanghay'ın kapatılmasının üretimlerine büyük darbe vurduğunu belirtti.