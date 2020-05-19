Tesla Fabrikasının Kurulacağı Yer Belli Oldu! Üretim Hızlanıyor

ABD'li otomotiv devi olarak bilinen Tesla fabrikasının kurulacağı yer sonunda belli oldu. Tüm dünyaya elektrikli araç satışı gerçekleştiren şirket üretiminin önemli bir bölümünü buralara kaydırmayı düşünüyor. Peki Tesla yeni fabrikalarının dünyaya etkisi ne olacak?

Elektrikli araç denilince akla ilk gelen şirket hiç şüphesiz Tesla'dır. Bu nedenle dünya genelinde büyük bir rağbet gören bu markanın araçları, yeteri kadar üretilmiyor. Bunun farkına varan Tesla CEO'su Elon Musk, yeni fabrikalar yapılması için çalışmalarına geçtiğimiz yıl başlamıştı. Kısa bir süre içerisinde firmanın iki yeni fabrikası daha yapım aşamasında geçti.

Tesla fabrikaları tartışmaların odağında oldu

Tesla, ABD’deki üçüncü Gigafactory’sini Austin veya Tulsa’da açmayı planlıyordu. son dönemlerde her şeyin çok hızlı bir şekilde değişmesi nedeniyle bu konu kesinlik kazanmamıştı. Şimdi ise gelen bilgilere göre kesin olarak buralarda fabrika kurulumu yapılacak.

Tesla firmasının bütün fabrikaları mutlaka bir şekilde büyük gündem yaratmıştır. Örneğin en son Almanya'da kurulması planlanan fabrikalar ile ilgili çok büyük tartışmalar yaşanmıştı. Tesla şirketinin fabrika yapmak için ağaçları kesmesi Almanya'da gösterilere neden oldu. İkinci önemli problem ise ABD'de yaşanan salgın nedeniyle ya fabrikaların kapalı kalması ile ilgiliydi. Elon Musk yasağa rağmen fabrikaları açtırdı.

Yeni açılacak olan fabrikalarda Cybertruck ve Model Y üretimi yapılmak isteniyor. Henüz bu araçlar kesin bir üretime kavuşmadı. sipariş veren birçok kişi olmasına rağmen üretimin gerçekleşmemesi şirketi zor durumda bırakıyordu. Şimdi ise hızlı bir şekilde bu araçların dünya genelinde dağıtımı yapılabilir. Sizce Tesla talebi karşılayabilecek mi?