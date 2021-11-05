Tesla FSD Geyiğe Çarpmamak İçin İnsanüstü Refleks Gösterdi

Tesla FSD refleks konusunda ne kadar başarılı olduğunu gösterdi. Tesla'nın bir geyiğe çarpmamak için gösterdiği üstün başarı, bir hayvanın daha trafik kazasında ölmemesine yardımcı oldu.

Tesla ve FSD Beta test cihazı sahibi JRC, YouTube'a birçok sürücüye zarar veren bir sorunu gösteren bir video yükledi.

Tesla FSD refleksi ile şaşırttı

JRC işe gidiyordu ve FSD Beta kullanıyordu. Yolda başka araba olmamasına rağmen arabanın çarpışma alarmı çaldı ve sonra aracın bir hayvana çarpmaktan kurtulduğunu görüyorsunuz. JRC, ellerinin direksiyonda olduğunu ve otomobilin geyiğin etrafında hareket etmesinin ardından basıncın devreden çıkmasına neden olduğunu kaydetti.

Videoda, geyik yolun karşısına geçmek üzere görünüyordu. FSD'siz bir araç, birçok insanın (ve geyiğin) yaralanmasına ve hatta hayatını almasına neden olan yaygın bir kaza sebebi olarak geyiğe çarpabilirdi.

Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü'ne (IIHS) göre, 2018'de hayvanlarla çarpışmalardan 190 ölüm yaşandı ve bunlar en sık Temmuz-Eylül aylarında meydana geldi.

Ayrıca 1975'ten 2000'lerin ortalarına kadar, bunun biraz daha yüksek olduğunu, ancak neyse ki son on yılda dengelendiğini kaydetti. (Yeni arabalarda oldukça yaygın hale gelen otomatik acil frenleme, bu sayıları düşürmeye yardımcı olabilir.)

State Farm, ortalama olarak Amerikalı sürücülerin bir hayvanla çarpışma şansının 116'da 1 olduğunu kaydetti. 1 Temmuz 2019 ile 30 Haziran 2020 arasında sektör için yaklaşık 1,5 milyon geyik iddiası vardı.

State Farm ayrıca geyik için yoldan sapmamalarını veya yoldan çıkmamalarını, bunun yerine yavaşlamalarını tavsiye etti.

Tesla videoda sapmasına rağmen, arabanın duygusal olarak telaşlanmayacağını, yolda güvenli bir şekilde kalırken nesnelerden mümkün olduğunca kaçınmak için yönergeleri takip etmeye devam edeceğini hatırlamak gerekiyor.

İnsanlar bu konuda daha fazla güçlük çekiyor ve hızla yön değiştirmeye çalışırken kolayca yuvarlanabilir veya benzeri şeyler yaşayabilir.

Tesla Full Self-Driving Özellikleri

Otomatik pilotta gezinme

Otomatik şerit Değiştirme

Otomatik park

Arabayı çağırmak

Tam Kendi Kendine Giden Bilgisayar

Trafik ışığı ve Dur işareti kontrolü

Tesla'dan gelen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: