Tesla Gümbür Gümbür Geliyor: Üçüncü Çeyrekte Büyük Kar

Çılgın girişimleri ile tanınan Elon Musk, elektrikli araçlar üreten Tesla şirketi ile ilgili bazı tereddütler yaşıyordu. 2019 yılının 1. çeyreğinde 702 milyon dolar zarar eden kuruluş, yeniden düzlüğe çıktı. İşte haberimizin detayları.

Haziran-Eylül 2019 tarihleri arasında müşterilerine 97.000 araç teslimi gerçekleştiren Tesla devamlı olarak yeni rekorlar kırmaya başlıyordu. Belli bir süreden sonra haftalık 6.000 araç sevkiyatı son derece doğal olmaya başladı. Elbette bunda en büyük etkinin Tesla Model 3 araçlarından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz.

Tesla finansal raporları hızlı bir toparlanmaya işaret ediyor

Belki de tarihin en kısa sürede toparlanan şirketlerinden birisi olarak görülebilecek Tesla, bunu sadece birkaç ay içerisinde gerçekleştirdi. 2019'un 3. çeyreğine ilişkin finansal raporlar incelendiğinde, 143 milyon dolar kar elde edildiği görülüyor.

Tesla bu süreçte sadece kar elde etmedi. Aynı zamanda 371 milyon dolar nakit para kasada bulunuyor. Ortalama satış fiyatları her ne kadar düşse bile daha fazla kişi Tesla araçlarını satın aldı. Böylece şirket otomotiv brüt marjının %22.8 olduğunu ifade ediyor.

Çin hükümeti ile yapılan antlaşmalardan sonra şirketin 10 yılda toplam 500.000 otomobil üretmeyi hedeflediği de söylendi. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde Tesla hisselerinde gözle görülür bir artış yaşanacaktır. Peki sizce Tesla bu hızlı toparlanmayı sürdürecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.