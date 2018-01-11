Tesla, Güneş Enerjisi Çatılarını Üretmeye Başladı

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz senelerde Elon Musk'ın başında olduğu Tesla firması, SolarCity adlı firmayı büyük bir ödeme yaparak satın almıştı.

SolarCity firmasından bahsetmemizin sebebi ise bu firmanın güneş enerjisi kullanılarak elektrik elde edilmesi ve depolanması konusunda uzman bir firma olmasıydı. Tesla, bu akıllı ticari hareketiyle doğa dostu ve düşük maliyetli enerji üretiminde söz sahibi bir firma olacak ve evlerde güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırabilecekti.

Tesla, SolarCity firmasını satın almasının hemen ardından güneş enerjisinden elektrik üreten çatı projesini duyurmuştu. Bu teknolojide evlerin çatıları güneş enerjisi pilleri şeklindeki kiremitlerle kaplanıyordu ve bu sayede sürdürülebilir, ücretsiz bir enerji kaynağı elde ediliyordu. İlk aşamada 1000 $ depozit ödeyen tüketicilere bu güneş enerjisi panelleri için ön sipariş verme imkanı sunulmuştu. Geçtiğimiz yaz bu güneş enerjisi çatılarının üretilmeye başlanması planlanıyordu; fakat bu iş ertelenmişti. Tesla, nihayet güneş enerjisi çatılarını üretmeye başlayacağını duyurdu.

Tesla, güneş enerjisi çatısını New York'taki fabrikalarında üretecek. Tesla, üreteceği panellerin geleneksel güneş enerjisi panellerine sahip kiremitlere göre daha avantajlı fiyata sahip olacağını da açıklıyor. Tesla paneller %15 daha ucuz olacakmış. Geleneksel güneş enerjisi kiremitlerinin bir fit karesi 24,50 $ fiyata sahipken Tesla panellerin fit karesi 21,85 $ olarak listeleniyor. Büyük çatılarda arada ciddi bir fark oluşacaktır.

Tesla'nın güneş çatıları farklı tasarımlarla tüketicilere sunulacak. Kiremitler genel olarak rahatsız edici görünmüyor, bütün tasarımlara bu sayfa üzerinden göz atabilirsiniz.