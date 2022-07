Tesla Güneş Paneliyle Donatılmış Yeni Aracını Tanıttı

Tesla, Almanya'daki bir fuarda SpaceX'in Starlink internet uydu sistemine sahip yeni bir güneş paneliyle donatılmış aracını tanıttı ancak kullanıcıların satın alması şimdilik pek de mümkün görünmüyor.

Elektrikli araçlar daha verimli hâle geldikçe birçoğu menzili genişletmek için EV'lere güneş panelleri ekleme potansiyelini düşünmeye başlıyor. Aptera, Sono ve Lightyear gibi şirketler, gömülü güneş pilleri kullanan süper verimli araçlar içeren projelerde şimdiden bazı başarılı sonuçlara ulaştı.

Ancak tam boyutlu elektrikli araçlar söz konusu olduğunda güneş enerjisi düşük verimlilik nedeniyle fazla menzil eklemediğinden pek de popülerliğe ulaşamadı ve fikirden öteye gidemedi. Bununla birlikte birçok EV sahibi, elektrikli araçlarının menzilini bazen farklı şekillerde genişletebilecek taşınabilir bağımsız şarj çözümleri olarak konuşlandırılabilir güneş panelleri eklemeyi düşünüyor.

Bu hafta Almanya, Hannover'deki IdeenExpo'da Tesla, bu tarz bir aracı konuşlandırılabilir güneş panelleri ile donatan bir sistemi açıklayarak katılımcıları şaşırttı.

