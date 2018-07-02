Tesla, Haftalık 5000 Model 3 Üretim Hedefine Ulaştı

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil firması olan Tesla, üretim hedeflerinin gerisinde kalması sebebiyle finansal açıdan tarihinin en zor günlerini yaşamıştı. Yeniden ayağa kalkmayı başaran ABD’li şirket, Haziran ayı için koyduğu haftalık 5000 adet Model 3 üretim hedefine ulaşmayı başardı.

Tesla’nın en uygun fiyatlı ve en çok sipariş alan elektrikli otomobili olan Model 3, birçok problemle karşı karşıya kalmıştı. Araca yönelik yoğun talebi karşılamakta sıkıntı yaşayan şirket, üretimde yaşadığı problemler nedeniyle milyonlarca dolar kaybetmişti.

Tesla CEO’su Elon Musk, Model 3 siparişlerine yetişememelerinin nedenlerinden birinin, fabrikadaki üretimin otomasyona aşırı şekilde bağlı olması ve üretimde çok sayıda robot kullanılması olduğunu söylemişti.

Tesla CEO'su Elon Musk

Reuters ’a göre, Haziran ayı sonuna kadar haftalık 5000 adet Model 3 üretme hedefi koyan Tesla sonunda amacına ulaştı. Söz konusu hedefe ulaşabilmek için montaj çadırları kuran şirket, haftada yaklaşık 3500 adet Model 3 üretmeyi başarmıştı.

46 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki çadırlar ile yeni bir montaj hattı oluşturan Tesla, üretim kapasitesini haftalık 5000’e çıkardı. Musk, yaşanan sorunlar nedeniyle Tesla Model 3’ün üretim sürecini eski Apple yöneticisi Doug Field’dan devralmıştı.

Ünlü girişimci, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla’nın 7 günde 7000 araç ürettiğini duyurdu. Tabii bu sayının 2000 kadarını Model S ve Model X araçlarının oluşturduğunu belirtelim.

7000 cars, 7 days

♥️ Tesla Team ♥️ — Elon Musk (@elonmusk) 1 Temmuz 2018

Elektrikli otomobil endüstrisinin lideri konumunda olan Tesla, zor da olsa hedefine ulaştı, ancak bu üretim performansını önümüzdeki haftalarda da sürdürebilir mi büyük bir tartışma konusu. Şirket ise iddiasını bir tık daha artırarak, haftada 6000 adet Model 3 üretmeyi hedeflediğini açıkladı.