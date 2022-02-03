Tesla, Hatalı Emniyet Kemeri Nedeniyle 817.000'den Fazla Aracı Geri Çağırıyor

Her geçen gün farklı bir sebepten dolayı, binlerce Tesla aracı geri çağrılıyor. Bu defa da, hatalı emniyet kemeri nedeniyle çağrılan Tesla arabalarını sayısı 817.000’den fazla. Büyük ölçekli bir yazılım sorunu ile boğuşan Tesla, Associated Press’in bir haberine göre, arabalardaki emniyet kemerinin zil işlevinde bir sorun olduğu belirtildi.

Emniyet Kemeri Zilinde Yazılım Hatası

Tüm Model 3 ve Model Y arabalarının yanı sıra, 2021 ve daha yeni Model S ve Model X arabalarında, zilin kesilmesi ve emniyet kemerinin takılmaması durumunda başlangıçta zilin çalmasını önleyen bir "yazılım hatası" var. Bu noktada, emniyet kemerinin uyarı sisteminden kaynaklanan bu sorunu yaşayan 817 binden fazla araç geri çağırılıyor.

Otomobil üreticisi, şubat ayının başlarında bir kablosuz güncelleme yayınlayarak emniyet kemeri zili hatasını düzeltmeyi planlıyor. Herhangi bir yaralanma raporu yok ve görsel emniyet kemeri uyarısı hala düzgün görünüyor. Güney Koreli testçiler sorunu ilk olarak 6 Ocak'ta keşfetti ve Tesla, bir soruşturmanın ardından 25 Ocak'ta bir geri çağırmanın gerekli olduğuna karar verdi.

Birkaç Gün Önce Tam Kendi Kendine Sürüş Hatası İçin Geri Çağırma Yapılmıştı!

Geçtiğimiz birkaç gün içinde araçların geri çağırılması ile gündeme düşen elektrikli otomobil üreticisi Tesla, belirli koşullar altında kavşaklarda her zaman tam olarak durmadıkları için 'tam kendi kendine sürüş' özelliğine sahip 53 bin 822 aracını geri çağırmıştı. Bunun üzerine emniyet kemerine ilişkin geri çağırmada bulununca, akıllarda soru işaretlerinin oluşması kaçınılmaz oldu. Yazılım sorunlarının önüne geçmekte zorlanan Tesla’nın, hataları nasıl çözeceği ve önümüzdeki günlerde başka geri çağırmalar olup olmayacağı ise merak konusu.