Tesla Hisseleri Darboğazdan Kurtuldu

Elektrikli araç üretimi konusunda öncü şirketlerden biri olan Tesla, son dönemde yaşadığı hisse krizinden kurtuldu. Yatırımcılar, Tesla'nın Model 3 ile yaşadığı üretim hedefleri konusundaki endişelerini bir kenara bırakarak, elektrikli otomobil üreticisinin hisselerini yukarı yöne doğru çekmeye başladı.

Tesla, bazı analistler ve yatırımcılar tarafından üretimde yaşanan darboğaz nedeniyle son zamanlarda eleştiriliyordu. Üçüncü çeyrekte vaat ettiği 1500 sedanın sadece 260'ını üreten şirket piyasayalarda endişe yaratıyordu. Ancak üretimde bu yıl yüzde 60'lık bir artış yakalayan Tesla, eksikliklerin yeni yükselişe geçen bir otomobil şirketinde normal olduğu konusunda insanları ikna etmeyi başardı.

Darboğazdan kurtulan Tesla'nın hisseleri New York borsasında yüzde 1'in biraz üzerine çıktı. Temmuz ayında başlayan imalat cehenneminden kurtulan şirket, şimdi ise yıl sonuna kadar haftada 5 bin üretim yapmayı hedefliyor.

Büyük şirketler zaman zaman böyle dönemlerden geçebiliyorlar. Önemli olan bu sıkıntıları en az zararla kapatmak. Tesla'nın ne kadar vizyoner ve bilinçli ilerleyen bir şirket olduğu göz önüne alındığında, ilerleyen dönemlerde karşılaşacağı sorunlardan da bir şekilde kurtulacağını söyleyebiliriz.