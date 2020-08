Tesla Uygulamasına İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Sistemi Geliyor!

Elon Musk, Twitter hesabı üzeridnen yaptığı açıklama ile birlikte Tesla uygulamasına çok yakında iki faktörlü kimlik doğrulama sisteminin ekleneceğini duyurdu. Tesla mobil uygulaması, İki aşamalı kimlik doğrulama özelliği ile birlikte daha güvenli hale gelecek. Elon Musk tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

Elon Musk, geçtiğimiz yıl Tesla uygulamasına iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin ekleneceğini duyurmuştu. Duyurunun ardından bir yıl geçmesine rağmen hala eklenmedi. "Cybergrade" kullanıcı ismine sahip olan bir Twitter kullanıcısı, Elon Musk'a Tesla için duyurulan iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği hakkında bir soru sordu.

Elon Musk, "Cybergrade" kullanıcı ismine sahip olan Twitter kullanıcısının sorusunu yanıtladı. Yaşanan gecikme nedeni ile üzgün olduğunu belirten Elon Musk, bu durumun utanç verici olduğunu ifade etti. İki faktörlü kimlik doğrulama özelliği için son aşamaya geçildiğini belirten Musk, Tesla uygulamasına söz konusu özelliğin çok yakında ekleneceğini duyurdu.

Tesla uygulamasına eklenecek iki aşamalı kimlik doğrulama özelliği hakkında bilgi veren Musk, bu sistemin SMS ve kimlik doğrulama uygulamaları ile çalışacağını açıkladı. İki aşamalı kimlik doğrulama özelliği, Tesla kullanıcılarının hesapları için ek güvenlik katmanı sunacak. İki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin tam olarak hangi tarihte ekleneceği ise bilinmiyor.

Tesla uygulaması üzerinden Tesla araçlarını uzaktan kilitleme ve kilitlerini açma, aracın yazılımını güncelleme, aracın yerini bulabilme ve aracın şarjını gerçek zamanlı olarak görebilme ve daha birçok işlem yapılabiliyor. Bu sebepten ötürü güvenlik açısından Tesla uygulamalarında iki aşamalı doğrulama sisteminin olması gerekiyor.

Sorry, this is embarrassingly late. Two factor authentication via sms or authenticator app is going through final validation right now.