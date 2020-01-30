Tesla İlk Kez Yıllık Kar Açıkladı

Amerika merkezli elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları üreticisi olan Tesla, 10 yıl önce halka açıldığından beri ilk kez kar açıkladı. 2019’un son çeyreğinde 386 milyon dolar kar eden Tesla, böylece geçtiğimiz yılı 35,8 milyon dolar kar elde ederek kapadı.

Şirketin yaptığı açıklamalara göre 2019 yılı Tesla için bir dönüm noktası oldu. Özellikle de Şanghay’daki fabrikanın planlanandan önce açılması ve Tesla'nın uygun fiyatlı SUV modeli olan Model Y'nin üretimine başlanması ile şirketin bundan sonra daha fazla büyümesi bekleniyor.

Tesla, Şanghay’daki fabrikadan sonra 2021 yılında Berlin’de bir fabrika açmayı planlıyor. Bu sayede yılda 500 bin otomobil satışı olarak belirlenen hedefin aşılarak 2019 satışlarından yüzde 36 daha yüksek bir satış yapılması hedefleniyor.

Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla’nın hisselerinin değeri geçen hafta 100 milyar dolara ulaştı ve bu sayede Tesla, Toyota’dan sonra dünyanın en değerli ikinci otomotiv şirketi oldu. Tesla'nın yıllık raporu açıklandıktan sonra ise şirketin hisseleri saatler içinde yüzde 11.5 değer kazandı.