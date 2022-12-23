Tesla Üç Cihaza Kadar Destekleyen Kablosuz Şarj İstasyonunu Tanıttı

"Type-C mi yoksa Lighting Cable mı?" diye tartışırken birdenbire akıllı cihazlar açısından kabloların yavaş yavaş hayatımızdan çıkmaya başladığı bir döneme adım attık. Günümüzde otomobiller de dahil olmak üzere birçok noktada kablosuz şarj istasyonlarına rastlanabiliyor. Kablosuz şarj istasyonları arasında en ünlüleri de şarj matları.

Tesla, üç cihaza kadar kablosuz şarjı destekleyebilen ürününü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bugün tanıtımı yapılan ürün, hem tasarım hem de işlevsellik açısından kullanıcısına birçok şey vadediyor.

Apple'ın Yapamadığını Tesla Yaptı

Elektrikli otomobiller üzerinde uzmanlaşan Tesla, yavaş yavaş kendini teknolojinin diğer alanlarında da göstermeye başladı. Aslında birden fazla cihazı destekleyen bir kablosuz şarj istasyonu fikri, o kadar da yeni değil. Daha önce yenilikçi tasarımlarıyla tanınan Apple, Airpower adındaki bir tasarımla bunu denemişti. Ancak cihaz, teknolojinin yetersiz olması sebebiyle hiçbir zaman piyasaya sürülmedi.

Tesla'nın yatırımcıları arasında olduğu Aira isimli kablosuz şarj üzerine çalışmalar yürüten bir start-up, yeni geliştirdikleri kablosuz şarj matını Tesla ismiyle piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Apple'ın Airpower cihazına benzer özellikler taşıyan Tesla kablosuz şarj matı, 3 cihazı aynı anda şarj edebiliyor. Cihazın tasarımında ise Tesla'nın Cybertruck aracından ilham alındığı açık bir şekilde görülebiliyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere hala emekleme aşamasında olduğunu söyleyebileceğimiz kablosuz şarj teknolojisi, fazlasıyla pahalı. Tesla'nın piyasaya süreceği kablosuz şarj matları, 300 dolar fiyat etiketine sahip. Ancak ileride bu alana daha fazla yatırım gelmesiyle birlikte kablosuz şarj teknolojisinin de yaygınlaşacağı düşünülüyor.