Tesla'nın Araçlardaki Kameralardan Kullanıcıları İzlediği Ortaya Çıktı!

Reuters'in haberine göre Tesla çalışanları, araçların kameraları tarafından kaydedilen özel videoları 2019'dan 2022'ye kadar şirket içi mesajlaşma sistemleri aracılığıyla paylaştı. Kazalar, küfürlerle dolu olaylar ve utanç verici sahneleri içeren videolar, görünüşe göre şirket içinde eğlence amaçlı kullanıldı ve özel grup sohbetlerinde paylaşıldı. Eski bir çalışan ayrıca bazı videoların araçlar kapalıyken kaydedilmiş olabileceğini ve böylece insanların özel mülklerine erişim sağlandığını iddia etti.

Tesla'nın daha önce müşterilerin onaylaması hâlinde şirketin çalışmayan araçlardan kayıt almasına izin veren bir politikası vardı ancak Hollanda Veri Koruma Kurumu, Tesla araçlarının genellikle aracın yanına gelen herkesi kayda aldığını tespit etti ve Tesla'nın 2023 yılında araçlarının kameralarını varsayılan olarak kapatmasına yol açtı.

Tesla Yaşanan Güvenlik Endişesiyle Bir Dizi Soruşturma Altında

Tesla'nın 2019'da piyasaya sürdüğü Sentry Mode adlı özellik, sürücüleri park hâlindeki araçlarının etrafındaki şüpheli faaliyetler konusunda uyarmanın ve kaydedilen olayları aracın yerleşik hafızasında saklamanın bir yolu olarak tanıtıldı. Tesla 2021'de bu özelliği, sürücülerin Tesla uygulamasından araçlarının çevresini canlı yayınlamalarına olanak tanıyacak şekilde güncelledi.

Tesla, Sentry Mode kayıtlarının şirkete iletilmediğini ve canlı yayınların uçtan uca şifrelendiğini ve şirket tarafından erişilemediğini iddia ediyor ancak Tesla'nın Sentry Mode özelliği, veri koruma yasalarının olası ihlalleri ve gözetleme endişeleri nedeniyle Almanya ve Çin de dâhil olmak üzere birçok ülkede endişelere yol açtı.

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