Tesla Katili Polestar 2 Resmen Tanıtıldı!

Volvo’nun yüksek performanslı otomotiv markası Polestar, tamamen elektrikli yeni modeli Polestar 2’yi tanıttı. Etkileyici görünümüyle dikkatleri üzerine çeken araç, Tesla’nın Model 3’üne rakip olacak.

Polestar CEO’su Thomas Ingenlath yaptığı açıklamada, Polestar 2’nin tamamen elektrikli ilk otomobilleri olduğunu vurguladı.

Aracı tutku ve özveri ile tasarladıklarını söyleyen Ingenlath, “Polestar 2, şirketin çevre dostu ve yüksek performanslı otomobiller üretme arayışında önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

Bir elektrikli otomobil firması olarak önümüzdeki dönemde tamamen elektrikli araç portföylerini önemli oranda genişleteceklerini belirten Ingenlath, “Bu alandaki zorlukları ele alma konusunda kararlıyız. Polestar, sahip olması ve kullanılması harika elektrikli performans arabaları sunmaya devam edecek” dedi.

Polestar’ın yüzde 50’si Volvo Otomobil Grubu’na sahipken, kalan yüzde 50’si ise Volvo’nun ana şirketi Geely’e ait. Çinli otomotiv şirketi Geely, Volvo’yu 2010 yılında 1,8 milyar dolara satın almıştı.

Polestar 2’nin tek şarjla 442 kilometre menzile sahip olması bekleniyor. 78 KWh gücünde bir bataryayı bünyesinde barındıran araç, 408 beygir güç üretiyor.

Volvo'nun Kompakt Modüler Mimarisi (CMA) platformunda inşa edilen Polestar 2, beş saniyeden kısa sürede saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Polestar 2'nin iç kısmında 11 inç dikey yönlendirmeli dokunmatik ekran bulunuyor. Google Asistan ve Google Haritalar gibi özellikler sunan Polestar 2, Android destekli bilgi eğlence sistemine sahip olan dünyadaki ilk otomobillerden biri olacak.

Polestar 2’nin Launch Edition versiyonu, ABD'de 63.000 dolardan başlayacak; ancak 7.500 dolarlık bir federal vergi teşviki aracın fiyatını 55.000 dolara kadar düşürecek. Tüm Polestar modellerinde olduğu gibi, Polestar 2 yalnızca çevrimiçi olarak satışa sunulacak.

Polestar 2, önümüzdeki ay düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı 2019’da görücüye çıkacak.