Tesla'da Kriz Büyüyor: San Mateo Ofisi Kapatıldı ve 200 Çalışan İşten Çıkarıldı

Tesla, otopilot üzerinde çalışan veri ekibini tamamen kapattı. Yaklaşık 200 çalışan işten çıkarıldı ve çalıştıkları San Mateo, California ofisi kapatıldı. İlk olarak Bloomberg tarafından bildirilen işten çıkarmalar, anonimlik koşuluyla TechCrunch ile konuşan kaynaklar tarafından doğrulandı.

İşten çıkarmalar, Tesla'nın son dönemdeki zararlarını kapatabilmek adına aldığı kararlarla aynı doğrultuda geliyor. Bununla birlikte bu işten çıkarmalar, bir zamanlar şirketin otopilot gelişmiş sürücü yardım sistemi için kritik kabul edilen personeli ve daha da önemlisi CEO Elon Musk'ın 12.000 $'lık isteğe bağlı FSD sistemi aracılığıyla otomatik sürüş işlevlerini daha da geliştirmeye yönelik çabalarını hedef alıyor.

Tesla'nın bugüne kadar San Mateo ve Buffalo, New York'taki otopilot ekibinde çalışan yüzlerce çalışanı vardı. San Mateo ofisinin çalışan sayısı 276 ve her kademeden (denetçiler ve veri analistleri) 195 çalışanı işten çıkardıktan sonra kaynakların başka bir ofise taşınacağını söylediği ekipte 81 çalışan kaldı.

Tesla'da İşten Çıkarmalar Devam Edecek

Çalışanların çoğu, bir kaynağa göre Tesla'nın algoritmasının bir nesneyi iyi mi yoksa zayıf mı tanımladığını belirlemeyi içeren otopilot veri analizi gibi orta düzeyde düşük vasıflı, düşük ücretli işlerde çalışıyordu. Kaynak, bu ekibin işten çıkarılmalarının aylardır gündemde olduğu ve işin Buffalo'ya devredileceği yönünde söylentiler olduğunu kaydetti.

Kaynaklar Salı günü serbest bırakılan 195 otopilot ekip üyesinin gerçekten işten çıkarıldığını doğrularken, Mayıs sonunda başlayan “işten çıkarmaların” çoğunun gerçekte performansa dayalı işten çıkarmalar olduğunu söylüyor.

Tüm bunlar yaşanırken Tesla hisseleri de çakılmaya devam ediyor. Gelecekte benzer konularda Tesla'nın gündeme geleceğini tahmin etmek pek de zor görünmüyor.