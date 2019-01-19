Tesla Küçülmeye Mi Gidiyor?

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son dönemlerde hedeflediği üretim miktarlarına ulaşma yönünde önemli adımlar atmış ve belli bir başarı elde etmişti. Ancak bu başarı bile şirket için yeterli olmamışa benziyor.

BBC’de yer alan bir habere göre, Tesla yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-posta’da, Tesla’nın 2018’in 4. çeyreğinde çok az kar elde ettiğini ve bu nedenle işçi sayısını azaltmaktan başka çarelerinin olmadığını bildirdi.

E-posta’da, ürettikleri elektrikli otomobillerin halen birçok kişi için çok pahalı olduğunu belirten Musk, yeni ve gelişmekte olan teknolojiyle üretimi ucuza getirmenin zorluklarına işaret ederek iş gücünde yüzde 7 oranında kesintiye gidileceğini duyurdu.

Şimdiye kadar üretim hedeflerine ulaşmakta büyük sıkıntılar yaşayan Tesla, son dönemlerde gösterdiği yoğun çabayla az da olsa hedeflerine yaklaşabilmişti.

Ancak görünüşe göre, 45 binden fazla çalışanı bulunan şirketin bu çabası bile yeterince kar elde etmesini sağlayamadı. Bu nedenle Tesla’nın önümüzdeki günlerde yüzde 7 oranına karşılık gelen yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkarması bekleniyor.