Tesla Yemek İşine Giriyor: 1950'leri Yansıtan Lokanta Açacak

Tesla lokanta açacak iddiası sosyal medya gündeminde bomba gibi düştü. 2018 yılında Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'ya ait lokanta fikrini tweet'lemişti. Yaklaşık 3 yıldır devam eden sessizlik geçtiğimiz 27 Mayıs günü bozuldu. Şirket, Tesla adına ait yemek tescili için patent başvurusunda bulundu.

Elon Musk'ın restoran işine girmeye hazır olduğu ve Tesla şarj istasyonlarında 1950 temalı bir lokanta açabileceği bildiriliyor.

Milyarder girişimci bu planlarını uzun süre boyunca ima etmiş ve 2018'de Los Angeles'taki yeni Tesla Supercharger lokasyonlarından birinde "eski bir araba, tekerlekli paten ve rock restoranı" temalı bir lokanta inşa etmek istediğini söylemişti.

Tesla lokanta açacak iddiası

Electrek'e göre, Musk'ın elektrikli araç şirketi, restoran endüstrisinde kullanılmak üzere yeni ticari marka başvurusunda bulunarak ilk adımını attı.

Ticari markanın bildirildiğine göre, TESLA™ ticari marka tescili; restoran hizmetleri, self-servis restoran hizmetleri, paket servis restoran hizmetleri kategorilerini kapsamayı amaçlamakta.

Raporlara göre, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisine başvuru 27 Mayıs'ta yapıldı. Ticari marka başvurusu Tesla adını, Tesla logosunu ve şirket adının stilize edilmiş halini içeriyor. Bu, Tesla sahiplerinin, araçları şarj olurken Tesla markalı restoranlardan yemek yiyebileceği anlamına geliyor.

Musk, lokanta fikrini ilk tartışmaya başladığında, bununla ilgili bir dizi fikirlerini ortaya koymuştu. Musk tarafından 2018'de atılan tweet'lerde, menünün Tesla aracın dokunmatik ekranında park edilirken gösterilebileceğini ve hatta film tarihinin en iyi sahnelerini oynatan dış mekan ekranının olabileceğini öne sürdü.

Ancak üç yıl boyunca yemek bölümüyle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Bu yılın başlarında 62 bölmeli Supercharger için inşaat ruhsatı tekrar sunulduğunda, planlanan alanda lokanta çizimi yer almıyordu.

Ayrıca daha önce gelen bir rapora göre Tesla, pil kapasitesi ve şarj hızı yüzünden milyonlar ödeyebilir. Norveç'teki mahkeme, 2019'da yayınlanan bir yazılım güncellemesinin batarya şarj hızlarını yavaşlatması ve bazı araçların seyahat edebileceği kilometre sayısını etkilemesinin ardından Tesla'ya para cezası verdi.

Davanın arkasındaki 30 araç sahibine, Tesla itiraz etmezse, 16.000 dolar para ödülü verilecek. Eletrikli arabalar Norveç'te çok büyük bir kullanım oranına sahip. Bu yüzden Norveç'te etkilenen modellerin 10.000'den fazla alıcısı olduğunu ve davanın çok daha pahalı hale gelebileceği düşünülüyor.