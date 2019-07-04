Tesla Model 3, ABD'nin En Çok Satan Elektrikli Otomobili Oldu

Tesla Model 3, bu yılın ilk yarısında ABD’nin açık ara en çok satan elektrikli otomobili oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) en çok satılan beş elektrikli araçtan üçü Tesla oldu. InsideEV adlı web sitesinin haberine göre Tesla, haziran ayına kadar ABD'de 67.650 adet Model 3 sattı. Bu sayı, listenin ikinci sırasında bulunan Model X’in yedi katından fazla.

Listede kendine yer bulan diğer iki marka ise Chevrolet Bolt EV ve Nissan Leaf oldu. Söz konusu liste, araç tanımlama numaraları ve otomobil satış verileri gibi faktörlere dayanıyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan yüksek profilli elektrikli araçlardan ikisi olan Jaguar I-Pace ve Audi e-tron, ABD'de nispeten düşük rakamlarla satılıyor gibi görünüyor. Habere göre, ABD'de şu ana kadar yaklaşık 1.073 I-Paces ve 1.835 e-tron satıldı.

Bu yılın ilk yarısında ABD’de en çok satan beş elektrikli otomobil şunlar:

Tesla Model 3: 67,650 Tesla Model X: 9,000 Chevrolet Cıvata EV: 8,281 Tesla Model S: 7.225 Nissan Yaprağı: 6,008

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, salı günü açıkladığı ikinci çeyrek kazanç raporunda, 95.200 araç teslimatı yaptığını bildirmişti. ABD’li şirket, bu yılın ilk çeyreğinde sadece 63.000 araç satışı gerçekleştirmişti.