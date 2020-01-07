Tesla Model 3 Araçları Sahiplerine Kavuşuyor

Tesla, Çin’de ürettiği Model 3 araçların 7 Ocak itibarıyla sahiplerine teslim edilebileceğini açıkladı.

Aralık ayında, aynı zamanda Tesla çalışanı olan 5 müşteriye Model 3 araçları teslim edilmişti. Firma, 7 Ocak tarihinde halka teslimi gerçekleştirilecek Model 3 araçlar için Şangay’da bulunan Gigafactory önünde bir tören gerçekleştirilecek.

Ekim 2018’de üretimi başlayan Model 3 araçları için Ocak ayında teslim süresinin hızlandırılacağı, Çin’de bulunan fabrikanın haftada 1000 araç üretebilme kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

Çin’de bulunan fabrikanın üretim bölümünde yoğun olarak robotların kullanıldığı biliniyor. Şirket günde 700, yılda 250 bin araç üretmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

1 Yıl İçinde Sıfırdan Haftada 1000 Araç Üretimi

2018 yılında kurulan Çin’deki fabrika, 1 yıl içinde sıfırdan haftada 1000 araç üretebilme kapasitesine sahip bir fabrikaya dönüştü. Bir fabrikanın bu kadar kısa zaman içinde bu kadar çok büyümesi otomotiv sektöründe rekor olarak görülüyor.

Satış fiyatı 50.000 ABD doları olarak belirlenen Model 3 araçlarının yanı sıra yakın zamanda aynı üretim bandında Model Y araçlarının da üretimine başlanacağı konuşuluyor.