Tesla Model 3, Avrupa’dan Beklediği Onayı Sonunda Aldı

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın, Model 3 araçlarını Avrupalı müşterilerine teslim edebilmesi için önünde hiçbir engel kalmadı. Hollanda Yol Ulaştırma Kurumu, Tesla Model 3’ün Avrupa yollarında kullanımına onay verdi.

Onay, Model 3’ün önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan Avrupa lansmanından hemen önce geldi. Avrupa’ya ayak basacak ilk Model 3’lerin, 2 Şubat’ta Belçika’nın Zeebrugge kentine ulaşması bekleniyor.

Hollanda Yol Ulaştırma Kurumu, Avrupa Birliği’nin en önemli yaptırım otoritelerinden bir tanesi olarak biliniyor. Dolayısıyla Tesla’nın aldığı bu onay, Model 3’ün Avrupa’da boy göstermesi yolundaki son kritik adımdı.

Elektrikli otomobiller üzerinde yoğun mesai harcayan birçok Avrupalı üretici bulunuyor. Volkswagen, Mercedes, Opel ve Volvo, akla gelen ilk markalardan. Elon Musk’ın liderliğinde yoluna devam eden Tesla, en ucuz araç modelinin Avrupa’da yoğun bir ilgi görmesini bekliyor. Bu aynı zamanda, elektrikli otomobil pazarındaki şirketler arasında tomurcuklanan bir savaşın da ipuçlarını veriyor.

Geçtiğimiz hafta Tesla, 2018’in dördüncü çeyreğindeki kötü performansı telafi edebilmek amacıyla yeni bir 'maliyet tasarrufu planı' açıklamıştı.

Şirket CEO’su Musk, çalışanlarına gönderdiği e-posta’da, toplam işgücünde yüzde 7 oranında bir kesintiye gideceklerini söylemişti. ABD’li şirketin, 3 binden fazla çalışanın işine son vermesi bekleniyor.